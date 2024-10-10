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旅遊注意｜乘客攜帶1環保餐具搭飛機　遭海關拘捕最高恐囚5年【附行李違禁品須知】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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一名男子在美國乘搭飛機時因攜帶一支環保飲管，卻慘遭海關人員拘捕。

近年不少人為了響應愛護地球，都會自攜環保餐具用餐。然而，出外旅遊時卻要小心，一名男子在美國乘搭飛機時因攜帶一支環保飲管，卻慘遭海關人員拘捕。執法人員事後解釋出於這原因禁止，違者最高可判5年監禁。

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據《CNN》報道，早前一名26歲男子於美國波士頓洛根國際機場，在上機前被當地海關攔截並逮捕，全因他隨身攜帶的一根金屬製「吸血鬼吸管」(vampire straw)。

這根名為吸血鬼吸管長25公分，其中一頭被削尖，從薩博公司(Szabo Inc.)購入，售價85美元。據官網資料顯示，這根吸管可以讓使用者毫不費力地吸起各種濃稠的奶昔或冰沙，也可以用來「自我防衛」，它的長度足以當成匕首一樣使用。說明中還提及，這種吸管不但可以裝在杯子裡攜帶，在公共場合「不會引起注意」，也能有效地將輪胎洩氣，「稜角分明的尖端鋒利到足以刺穿大多數合成材料」，而且非常容易反握，「這是您每天都會實際使用的一種武器」。

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事後，美國運輸安全管理局(TSA)新英格蘭辦公室亦在社交平台Twitter發文，展示一張金屬吸管的照片，並表示這種被稱為吸血鬼吸管的物品並不允許放置乘客隨身攜帶的行李當中。

當地警方表示，由於這類吸管與細刃、匕首一樣都屬於違法攜帶「稜角工具」，而攜帶某些「具稜角的工具」，包含細刃與匕首皆屬於違法，故此已將該名男子逮捕，並沒收相關物品。據當地法律規定，攜帶某些「具稜角的工具」屬於違法，違規者可被處以罰款，若先前曾有重罪指控者，則可能被判處最高5年的監禁。

而本港民航處對於寄艙行李及手提行李的違禁物品有明確指示，當中在手提行李方面，有6類物品不能帶上機如下：

1. 爆炸物及可燃物質和其他部件
2. 槍支、火器及眩暈裝置
3. 化學物質
4. 附有尖角或銳邊的物品及可發射射彈的裝置
5. 工具
6. 鈍器

民航處列明，「附有尖角或銳邊的物品及可發射射彈的裝置」即是可造成人身嚴重傷害的附有尖角或銳邊的物品，以及可發射射彈的裝置。

1. 為砍切而設計的物品，例如：斧頭、短柄小斧（太平斧）及切肉刀6. 獵魚槍及刺槍11. 有尖角或銳邊的武術器械
2. 冰鎬及碎冰錐7. 彈弓及彈弩12. 劍及軍刀
3. 溜冰鞋8. 可鎖定摺疊刀或彈簧摺刀，不論該刀的刀刃長短13. 飛鏢
4. 剃刀刀片、開放式剃刀(刀片置於卡糟中的安全型或用後即棄的剃鬚刀除外)、多功能小刀及開箱刀9. 由支點開始量度的刀刃長度超過6厘米的剪刀14. 滑雪手杖
5. 弓、弩及箭10. 由金屬或任何其他強度足以可能被用作武器之材料製成的刀具（圓形鈍頭的刀具除外），不論該刀具的刀刃長短

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