工人姐姐︱印傭突然家中產子驚人影片瘋傳　僱主不能解僱後續咁處理

▲ 印傭突然家中產子，驚人影片網上瘋傳。

【外傭/工人姐姐/姐姐/請外傭/勞工法例】最近網上瘋傳1段影片，內容是一名外傭在家中產子，而旁邊的坐輪椅婆婆即只能靜靜看著，可能行動不便，未能作出任何反應。事件發生在台灣，根據當地法律，僱主不可因勞工懷孕或生產而將對方解僱，也不能要求他離職或給予歧視性待遇，僱主如果違反規定，可被罰款新台幣30萬元至150萬元（約7萬至36萬港元），事件後續，僱主決定這樣處理。

最新影片:

影片來自台灣一個家庭的閉路電視，當時婆婆在家中坐在輪椅上，而印傭躺在旁邊的大床，突然傳來一陣嬰兒哭聲，印傭的腿間出現初生嬰兒，畫面令人震驚。印傭產子後，由於嬰兒乏人照顧，婆婆的家人惟有幫忙帶孩子及協助印傭坐月。

據台灣媒體報道，有網民在網上發布影片，指家中印傭突然產子。樓主指因婆婆年事已高，家人於是騁請外傭回家協助照顧，又因擔心婆婆跌倒或發生意外，故在家中安裝了閉路電視，沒想到拍到驚人一幕。事發於上月的11日，涉事印傭躺在婆婆的床上，身上蓋着被子，身體蠕動了數分鐘，屋內突然傳出嬰兒哭聲，印傭掀開棉被後，竟出現一個初生嬰兒。

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該網民其後留言回應，「女移工當初在當地驗是通過的，但台灣這邊沒驗」。加上對方的衣服寬鬆，故難以發現她已懷孕。

樓主續稱印傭上任只有5個多月，由於她上任前已曾驗孕及提交過體檢報告，故家人完全不知道她已懷孕，如今也不能換走她，還要幫忙她坐月及照顧孩子，讓她感到心力交瘁。

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工人姐姐︱用朋友的體檢報告過關

而台灣的僱主協會表示，涉事印傭接受詢問時承認體檢報告是「朋友的」，她確是隱瞞懷孕。

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工人姐姐︱嬰兒將會帶回印尼安頓

據台灣新竹市勞工處表示，10月7日下午1時收到通報，案件發生在新竹市，當時已立即聯絡繫仲介處理。據仲介公司回覆，目前該名女印傭及嬰兒已由伊斯蘭協會帶走，將會到印尼辦事處辦理護照，並將帶嬰兒回印尼安頓。

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