親子自助餐｜萬麗海景酒店秋蟹自助餐 訂位享75折低至$414/位
休閒消費
撰文： 吳霆俊
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
最近天氣涼涼地，秋風起代表蟹季到！各位蟹控又有新自助餐可以試，萬麗海景酒店的萬麗咖啡室由即日起推出室「蟹」逅深海秘境自助餐，提早訂位仲有75折優惠，Lunch Buffet低至$414/位，包一杯果汁及汽水，超抵食！
以下即睇有咩好食！
今次「蟹」逅深海秘境自助餐款式多多，單單蟹類已有多達10款！其中包括雪蟹腳、麵包蟹、珍寶蟹、梭子蟹，另外也有不同以蟹為主題的菜式，包括清新開胃的青木瓜蟹肉蟹籽沙律、越式蕃茄蟹肉湯粉，鮮香撲鼻的籠仔蒸蟹飯、滑捋撙蟹肉蒸蛋，另外當然少不了香口惹味的小食，炸軟殼蟹小漢堡伴椰菜絲沙律、新加坡辣椒蟹配印度煎餅及炸饅頭，蟹控必定大滿足！
現在於萬麗網上商店訂位，即可享有75折優惠。手快有手慢無，額滿即止！以下為你計好折後價，無慮即決，快點把握時間訂位嘆蟹宴：
自助午餐（連加一服務費）
- 星期一至四：
＊原價：成人$536.8、3至11歲小童$316.8
＊75折優惠價：成人$414.8、3至11歲小童$244.8
- 星期五至日及公眾假期
＊原價：成人$591.8、3至11歲小童$349.8
＊75折優惠價：成人$457.3、3至11歲小童$270.3
自助晚餐（連加一服務費）
- 星期一至四：
＊原價：成人$888.8、3至11歲小童$536.8
＊75折優惠價：成人$686.8、3至11歲小童$414.8
- 星期五至日及公眾假期
＊原價：成人$932.8、3至11歲小童$547.8
＊75折優惠價：成人$720.8、3至11歲小童$423.3
萬麗咖啡室「蟹」逅深海秘境自助餐
日期：即日起至11月24日
供應時間：12pm至2:30pm、6:30pm至9:30pm
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