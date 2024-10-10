靚媽精明眼｜消委會測試15款床單　9款高分之選最平$59【附完整名單】

▲ 消委會測試15款床單，9款高分之選最平$59。

【靚媽精明眼/消委會/消委會測試/消委會床單/床上用品】床單是最貼身的用品之一，曾有研究指出，短短7日不換床單可布滿百萬隻塵蟎。不想小朋友與塵蟎同眠，不少家長都會選擇有具有抗菌和防蟎功能的床單。消委會曾測試市面15款床單和床褥保護套，結果有9款總評獲4星或以上，其中一款售價僅59元，防蟎效能媲美千元名牌貨。

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消委會床單｜7款抗菌功能未如理想

消委會測試中15款床單和床褥保護套，有9款同時標示有「抗菌」及「防蟎」功能，6款標示有「防蟎」功能，售價由59元至1,590元不等。

消委會檢視樣本的抗菌和防蟎效能、有害化學物質的含量（偶氮染料和游離甲醛）、耐用程度（洗濯後外觀、尺寸等的改變），以及樣本的纖維成分和針數。結果顯示，雖然全部樣本都有不俗的防蟎效能，惟7款的抗菌功能卻未如理想。

消委會床單｜9款高分床單推介

另外，有9款產品總評獲4星或以上，售價由59元至1,590元不等。售價最低的59元「Vania Bedding」床褥保護罩，整體防蟎及抗菌表現理想，塵蟎抑制率達95%，根據標準定義，防蟎效能屬非常有效，整體防蟎表現更媲美一些千元產品。

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消委會床單｜減少家中塵蟎貼士

防蟎貼士1：使用防蟎床上用品

消委會指出，要減少家中塵蟎，建議選擇能完全包裹着床褥或枕頭的防蟎床具類型，例如有拉鏈的產品，尺寸要比包裹的床褥或枕頭略大，以免套用或拆除時因過度拉扯而致床具撕裂或破損，繼而失去防蟎效用。

防蟎貼士2：經常換洗床上用品

除了使用防蟎的床上用品外，床單、枕套等應該每隔一至兩星期清洗一次，除可藉此殺滅床具上的塵蟎及清除其排泄物外，還可清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應。有研究指用高溫（約50至60°C）清洗床具可以殺死塵蟎，但要留意不是所有床具都能用高溫清洗，應參考床具上的護理標籤去清洗才能延長床具的壽命。

如果床具不能用高溫清洗，消費者可考慮使用殺塵蟎專用的洗衣液，或在天氣晴朗時，把枕頭或床單放置於室外晾曬數小時，亦有助減少塵蟎。

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防蟎貼士3：用濕布抹拭家具

除了床上用品外，最好定期以濕布抹拭家具或使用吸塵機清潔家居，保持家居清潔，盡量避免使用乾布、塵拂或掃帚打掃，以減少塵埃及塵蟎等散布到空氣中飄浮。

防蟎貼士4：減少塵蟎寄居地

一般睡房中的物品，例如枕頭、枕頭袋、床單、床褥以至地氈等，都是塵蟎寄居的理想地方，因為這些物品除了保暖和保濕外，還殘留著使用者每天脫落的皮屑。因此，最好不要在床上放置毛公仔，或使用厚重的窗簾布和長毛的地氈。

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防蟎貼士5：控制房間濕度

在潮濕的日子開啟抽濕機來降低室內空氣的濕度，有助減低塵蟎的數量，亦可避免霉菌滋生。在較乾燥而寒冷的秋冬日子，則應打開窗戶以保持室內空氣流通。

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同場加映｜消委會5星牙膏名單

消委會曾測試市面30款牙膏，當中有9成檢出微量重金屬，兒童長期攝取或致心血管疾病、影響智力發展。TOPick整理11款總評獲5星的牙膏名單，各位家長不妨參考。

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同場加映｜消委會高分易潔鑊

不少父母都會為子女炮製愛心便當，易潔鑊一向是煮餸的好幫手，既不易黐底又方便清洗。不過，有指易潔鑊塗層物料可能會釋出致癌毒素，到底孰真孰假？市面上的易潔鑊琳琅滿目，為保障全家健康，應該如何選擇？消委會曾測試25款易潔鑊，當中有7款售價低於$500且獲得4星總評，評分媲美Le Creuset，最平的一款售價僅$70，即看完整名單！

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