兒童理財丨小朋友學習財商的黃金時間 財商專家稱：呢種年齡的孩子最合適
升學教育
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
小朋友學習財商的黃金時間通常是在他們的早期發展階段，大約在6到12歲之間。這個年齡段的孩子開始理解金錢的基本概念，例如賺取金錢、消費金錢和儲蓄金錢。
最新影片推介
這階段可以讓他們開始擁有一些實踐經驗，鼓勵孩子參與簡單的金錢交易，例如使用零用錢購買零食及小玩具，更可以開始幫助他們建構不同的價值觀。小朋友可以管理自己的金錢，用自己儲蓄的錢買自己喜歡的東西，使他們有一份很大的滿足感及成就感。
定時定額給予他們一些零用錢，鼓勵他們做好自己的規劃，給予孩子一些小的理財責任，這有助於培養他們的責任感。早期的財商教育絕對能為孩子未來的財務決策打下良好基礎，幫助他們更好地管理金錢。
猶太人是世界上最懂得經營的民族，在全世界最富裕的企業家中，猶太人佔了大部份，原來猶太家庭通常從小就開始教孩子有關金錢的基本概念，讓他們理解錢的來源和用途。他們更從小教導孩子儲蓄的重要性，很多家庭會鼓勵孩子開設儲蓄帳戶，並定期存入零用錢。教導孩子理性消費，如何做出明智的購買決策，避免衝動消費。其實最重要的父母要以身作則，展示良好的財務管理習慣，讓孩子從中學習。
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：