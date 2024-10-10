周末好去處｜啡界盛事PMQ Coffee Agenda　匯聚40個咖啡及美食品牌世界冠軍咖啡師

由PMQ 主辦、啡聞Coffeeder協辦的年度咖啡盛事PMQ Coffee Agenda，今屆以「跨越界限，擁抱咖啡驚喜」為主題，除邀請到世界級得獎咖啡師與本地冠軍坐鎮，更鼓勵品牌間的跨界合作及創意聯乘，創造交流平台。

▲ 韓國冠軍 Junghwan Lim 分享及手沖示範。

現場集合超過40個人氣咖啡及美食品牌，包括本地與海外高質小店與獲獎品牌，帶來罕有的咖啡風味，拉近大眾與精品咖啡的距離！活動更邀請到3位世界賽獲獎咖啡師來港，分享比賽秘笈及示範專業手沖技巧，讓大家一嘗大師手勢。同場進行的2024香港咖啡師大賽，一眾新秀與前輩咖啡師將爭奪冠軍之名，代表香港出戰明年在米蘭舉行的世界賽。

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柑橘酸香、焦糖甜感、輕盈明亮，咖啡風味永遠超越想像! 一系列的品鑑會、創意拼配、咖啡之旅及分享會將以不一樣的角度，讓啡迷深度了解精品咖啡。由業內人士帶你以杯測品嘗罕有的也門及高質的巴拿馬咖啡豆。新手愛好者也可輕鬆享受咖啡搭配文字等創意拼配，或參與得獎咖啡的經驗分享，與志同好友交流喜好。

今年活動更首次推出獨家品飲體驗PMQ Coffee Agenda 2024 Tasting Set，包括一隻限量版Tasting Cup（品飲杯）及4 張飲品券（60ml），讓啡迷於活動期間帶同Tasting Cup 到指定店家享受飲品。

日期：10月10日（3pm - 7pm）、10月11至13日（11am - 7pm）

地點：PMQ元創方地面廣場