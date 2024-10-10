人情公價｜港男去半島飲封$800人情　遭準新郎嫌棄1句話還擊大快人心

▲ 有港男回答去半島飲喜宴封$800人情，卻被對方嫌棄。

【人情公價/結婚封人情/封人情/酒樓封幾多人情/酒店封幾多人情】去飲究竟要封多少人情才恰當？是一個令很多人感頭痛的難題。一名港男透露只會封八百元人情給不相熟的朋友，怎料遭到對方嫌棄，令他忍不住發片怒插現在坊間封人情的惡劣文化。港男的言論引起不少網友的共鳴，更有人建議「其實幾時可以取消擺酒呢樣嘢？」

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結婚封人情｜習慣性封$800給不熟朋友

日前，一名網友將該港男製作的「封人情心聲」影片發佈到Facebook網上討論區，港男透露自己有一個「唔怕醜去飲習慣」，對於參與不相熟朋友的婚宴，他只會封八百元人情，而且他更奉勸大家不應該給太多，但他的這個舉動卻為他帶來不愉快的經歷。

結婚封人情｜被朋友嫌棄半島飲宴只封$800

港男憶述，早前有一名較少往來的朋友突然向他試探性地發問，「佢話如果佢喺半島擺酒，我會俾幾錢人情」。港男指出自己根本無心參與，所以便回答對方「去邊度都俾八舊水」，怎料對方也老實不客氣地直斥港男

你呢啲人都係唔好嚟。

結婚封人情｜港男怒斥：又要威又小家

事件令港男感到極之氣結，怒斥「夾錢給新人擺酒」根本是惡劣文化。他指出，一對新人結婚擺酒不應該將成本轉嫁到賓客身上，「你結婚關我咩事，做咩要我夾錢俾你豪擺」。港男更指如果新人怕蝕本，應該降級去酒樓或party room（派對房間）設宴，

講到尾就係你又要威但係個人又小家。

最後，港男更語重心長地奉勸各位要「企硬」，不要助長貪婪的人的氣焰，

大家由今日開始真係要俾少啲人情。

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結婚封人情｜網友共鳴：被迫做人情好激氣

港男圍爐取暖成功，不少的網友也紛紛怒斥港男的朋友，「比我5百都嫌多」、「其實唔熟又要被迫做人情係好激氣」、「唔熟嘅一律唔去，實答唔得閒...我先唔怕得罪人，佢想屈我時都唔怕得罪我啦」。

結婚封人情｜網友獻計：答佢「下次一定到」

有人建議對付這種人可以採取「無賴鬥無賴」的招數，「俾報紙就算」、「最近唔得閒，下次一定到」、「再嘈101（單數金額是去喪禮才會封）」；有網友更指應該解決問題根源，「其實幾時可以取消擺酒呢樣野？結婚真係關人事咩？喺酒店豪擺嗰啲，人哋做乜要幫你回本啊？」

心水清的網民指出，人情價不是取決於擺酒地點，「係啲婚介公司每年吹出來人情幾多幾多，俾人情吾係啲公司講，係人客同主人家關係有幾多好，就俾什麼價人情。」；有人則認為大宴親朋不是必須的，「最有質量既婚宴，我見過得兩圍lunch，人家超開心」。

人情公價2024｜按場地/形式劃分金額

新婚生活易（ESDlife）在去年11月底公布最新人情公價（中位數），按場地或形式劃分金額如下：

而除了按場地/婚宴形式進行劃分，賓客也可能要考慮其他元素，例如自己與新人的關係、出席人數等問題，以下列出3大考慮點：

1. 出席人數

攜帶兒童出席，要留意婚宴人數是以座位去計算。如果會佔一個座位，就當一個人計算；手抱嬰兒不佔座位，加上吃自家食物，就不用多計一份人情。

星級大妗姐羅勤芳（芳姐）曾受訪時表示，攜眷出席或闔府統請的話，可參考有「好意頭」意思的金額，或合適地「打個靚折」，如1888、2288、2388等。因為廣東人最忌諱「4」及「7」字，而「8」字和「發」字同音，屬意頭好、吉利的數字。

2. 與準新人關係

普通賓客

如果是普通同事、朋友，人情金額上可以「意思意思」。如果自己毫無經驗，可先請教長輩，或與其他受邀同事及朋友預先商量，避免尷尬，按自己能力、心意及其他因素衡量金額。

知己好友／閨蜜／青梅竹馬／表兄弟姊妹

如果和新人關係超級密切，可額外再添上「祝福」。如果未能決定金額，可以與同樣出席、和新人關係相似的親人、朋輩商量，則更保險。

兄弟姊妹

如果在當日位居伴郎、伴娘，或兄弟姊妹等要職，就可以隨著對好友的心意而調整人情。例如本身打算予$1000，就可以增加2至3成，或調整至「好意頭」的金額。另外，可與其他兄弟姊妹商討，給予一樣或某個範圍內的人情，就不怕標奇立異。

不出席

俗語有云「人唔到禮到」。即使未能抽空出席，基於禮貌上都需要給予人情。一般而言可預先通知新人，方便他們預定人數及相關安排，再後補禮物或人情。而人情一般是減半至七成的價格。

3. 自身經濟狀況

其實人情中位數只是一個參考數字，出席婚禮是一件分享喜悅的幸福事。如果因為「人情」而令自己節衣縮食，相信不是新人樂見。因此，也可按自身經濟狀況，為準新人製作具意義及紀念價值的禮物，最重要是量力而為，送上祝福及心意。

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