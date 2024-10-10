靚媽精明眼｜HKTVmall 10月感謝祭開鑼　家品廚具/護膚品/街市優惠低至14折

▲ HKTVmall 10月感謝祭開鑼，逾560間店舖參與優惠低至14折！（圖片由品牌提供）

【靚媽精明眼/著數優惠/HKTVmall優惠】HKTVmall 10月感謝祭開鑼，於10月15日至11月15日期間推出4大精彩優惠活動，產品低至14折，買滿$500額外減$50、買滿$800額外減$100！大家可以一連32日進入HKTVmall網站去搶至抵貨！

是次HKTVmall 10月感謝祭包括4大精彩優惠活動，分別是「日日秒殺價」、「每日一店」、「跨店滿減」及「激抵聯乘」。

最新影片推介：

HKTVmall優惠｜日日秒殺價低至15折

「日日秒殺價」於每日中午12時及下午6時進行大劈價，放出「至筍」優惠，優惠低至15折起，準時入app開搶。當中不乏知名品牌，包括SK-II神仙水、Buffalo廚刀、Jamieson維他命、Medicube美容儀等，例如美亞不黏煎鍋只售$84。精選優惠推介如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

至於「每日一店」搜羅了32間星級品牌或商戶的產品低至38折，必買之選例如有13折的美肌膠原蛋白飲、55折的無激素雞中翼、4折的adidas運動鞋等等。精選優惠推介如下：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKTVmall優惠｜滿$500再減$50 門市買$100派$30優惠券

而「跨店滿減」則有近40萬件產品，包括護膚品、精選食材和保健產品等等，買滿$500額外減$50，買滿$800額外減$100！「激抵聯乘」則為你慳到盡，期間限定與門市以及Everuts等HKTV旗下平台聯乘推出激抵優惠，其中包括門市消費$100即派$30優惠券、街市即日餸首單送大閘蟹3隻及$50買餸券等，驚喜獎賞接連不斷！

【按此連結進入HKTVmall官網】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】