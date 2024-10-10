  • 28°C
香港時間：20241010日 (四) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜HKTVmall 10月感謝祭開鑼　家品廚具/護膚品/街市優惠低至14折

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

HKTVmall 10月感謝祭開鑼，逾560間店舖參與優惠低至14折！（圖片由品牌提供）

【靚媽精明眼/著數優惠/HKTVmall優惠】HKTVmall 10月感謝祭開鑼，於10月15日至11月15日期間推出4大精彩優惠活動，產品低至14折，買滿$500額外減$50、買滿$800額外減$100！大家可以一連32日進入HKTVmall網站去搶至抵貨！

是次HKTVmall 10月感謝祭包括4大精彩優惠活動，分別是「日日秒殺價」、「每日一店」、「跨店滿減」及「激抵聯乘」。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
靚媽揀海味｜陳爽教分辨7種花膠　其中1種拍賣價達6位數

HKTVmall優惠｜日日秒殺價低至15折

「日日秒殺價」於每日中午12時及下午6時進行大劈價，放出「至筍」優惠，優惠低至15折起，準時入app開搶。當中不乏知名品牌，包括SK-II神仙水、Buffalo廚刀、Jamieson維他命、Medicube美容儀等，例如美亞不黏煎鍋只售$84。精選優惠推介如下：

點擊圖片放大
+9
+8

至於「每日一店」搜羅了32間星級品牌或商戶的產品低至38折，必買之選例如有13折的美肌膠原蛋白飲、55折的無激素雞中翼、4折的adidas運動鞋等等。精選優惠推介如下：

點擊圖片放大
+5
+4

HKTVmall優惠｜滿$500再減$50 門市買$100派$30優惠券

而「跨店滿減」則有近40萬件產品，包括護膚品、精選食材和保健產品等等，買滿$500額外減$50，買滿$800額外減$100！「激抵聯乘」則為你慳到盡，期間限定與門市以及Everuts等HKTV旗下平台聯乘推出激抵優惠，其中包括門市消費$100即派$30優惠券、街市即日餸首單送大閘蟹3隻及$50買餸券等，驚喜獎賞接連不斷！

【按此連結進入HKTVmall官網】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
23:00 2024/10/01
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券
09:30 2024/10/04
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
19:09 2024/10/09
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
親子自助餐｜朗廷酒店自助餐買一送一優惠　人均$233起任食生蠔/青口/烤牛肉
今日 11:57
親子自助餐｜朗廷酒店自助餐買一送一優惠　人均$233起任食生蠔/青口/烤牛肉
靚媽精明眼｜萬寧一連3日辦「瞓覺事大健事」活動　買滿指定金額送DIY萬寧貓保溫瓶
今日 09:00
靚媽精明眼｜萬寧一連3日辦「瞓覺事大健事」活動　買滿指定金額送DIY萬寧貓保溫瓶
淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】
13:03 2024/09/30
淘寶包郵︱淘寶10.1起滿¥99包郵到港限時3個月　留意1標籤享免費退貨【附教學】

你可能感興趣

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
23:00 2024/10/01
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券
09:30 2024/10/04
AEON周年優惠｜AEON一連13日超市/生活用品/12蚊店低至半價　$20起任揀3件貨+送$100優惠券
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
19:09 2024/10/09
靚媽精明眼｜直擊Adidas開倉過千貨品低至45折　童裝$90起買滿3件享額外9折
著數優惠 網上購物 HKTV

最高瀏覽

主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
面相測健康｜面相1位置有色斑小心肝　中醫：3種特徵恐罹癌先兆
面相測健康｜面相1位置有色斑小心肝　中醫：3種特徵恐罹癌先兆
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌