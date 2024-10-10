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隱翅蟲︱14歲男孩拍打隱翅蟲全身潰爛如重度燒傷　醫生：切忌用手拍打

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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14歲男孩拍打隱翅蟲全身潰爛如重度燒傷　醫生：切忌用手拍打

【隱翅蟲/腐蝕性/强酸/毒液/皮膚潰爛/皮膚炎/紅腫/過敏/驅蟲】小心「飛行的硫酸」！近日，一名14歲男孩在睡覺時突然感到有昆蟲飛到臉上，沒多想便用手拍打下去，結果醒來後驚見面部和身體多處紅腫灼熱，求醫治療後還愈發嚴重，出現全身潰爛如同重度燒傷；醫生表示，這是因拍打了隱翅蟲所致。

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據内地媒體報道，河南鄭州一名14歲男孩，在睡覺時感覺有東西飛到自己臉上，便隨手一拍，結果第二天醒來，發現臉和身上不但多處紅腫，還有灼熱感。

隨後，男孩在當地醫院進行了抗生素治療，卻沒想到身上的紅腫未消退，反變得更嚴重，甚至還出現了潰爛，如同全身被嚴重燒傷。

男孩隨即被轉院至另一間三甲醫院進行治療。醫生表示，原來男孩隨手拍死的蟲子是「隱翅蟲」：

隱翅蟲的毒性很強，毒液呈強酸性，會引起隱翅蟲皮膚炎。

再加上男孩的體質較特殊，會對抗生素過敏，才又引發了急性泛發性發疹性膿皰病，導致全身潰爛。

醫生提醒，隱翅蟲體液具有強酸腐蝕性，切忌用手拍打，吹走趕走即可。

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隱翅蟲︱隱翅蟲毒液可致皮膚潰爛

皮膚科專科醫生葉榮根曾接受TOPick訪問解釋，隱翅蟲含有「隱翅蟲素」（Pederin），人體接觸後普遍會出現刺痛、紅腫、起水泡症狀，但不會傳人。

皮膚科專科醫生侯鈞翔亦曾表示，隱翅蟲的毒液含腐蝕性物質，人的皮膚接觸到這些毒液後會受到腐蝕性傷害，相當於二級化學反應的灼傷，對人皮膚的傷害歸類為毒性急性過敏發炎。出現過敏反應後如未適當處理，會造成隱翅蟲皮膚炎，毒液會迅速破壞由蛋白質和脂肪構成的表皮。隱翅蟲汁液迅速溶解蛋白質和脂肪後，進入真皮層，會造成更大傷害，進一步令皮膚發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛，整個過程將在10分鐘內完全經歷。

隱翅蟲︱專家教正確處理方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪稱，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋。在香港並不常見，會出現的品種約4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。雖然不常見，但若不幸遇上，切記千萬不能觸摸或拍打牠，否則牠會釋出毒液。

TOPick整合多位專家意見，歸納正確處理及預防隱翅蟲方式如下：

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