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學校動態｜安基司學校小一設獨立STEAM課堂　推資優教育普及化發展學生高階思維

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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安基司學校（小學）校長羅美寶（圖左）表示學校將會推動資優教育普及化，發展學生的高階思維。安基司教育集團執行校董蔡加敏（圖右）稱，透過資優教育識別學生的潛力，有助學生多元發展。

被譽為「港版劍橋」，位於元朗錦田的安基司學校（小學）（Anchors Academy）今學年踏入開校第二年，國際學校教育和行政經驗豐富的校長羅美寶表示，學校將會推動資優教育普及化，發展學生的高階思維，令所有學生均可以從資優教育的元素中獲益，提升學習能力。安基司教育集團執行校董蔡加敏亦表示，識別學生的潛力和通過個人化的學習，有助學生多元發展，配合學校的STEAM課程和教育設施，培育21世紀人才。

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安基司學校（小學）校長羅美寶曾任香港資優教育學苑總監（課程及學生服務），促成香港學校跟大專學界和海外專家合作，為本地的資優學生提供適切課程，積極推動資優教育。她形容安基司學校是一所充滿活力和愛心的學校，教學團隊的學術水平優秀，擁有豐富的教學經驗，具備發展校本資優教育課程的條件。「安基司是一所擁有獨特文化的學校，加上在安基司教育集團的支持下，學校可以更靈活地調配資源，去設計和發展校本課程，做到資優教育全校普及化，讓每一名學生由小一開始，都可以掌握更深層次和更廣闊的思考方法，提升學習效能和動機。」

羅校長表示，安基司的教育理念甚具前瞻性，以培育具備創意、懂得思考的未來社會領袖為目標，她對此理念深感認同。因此，她計劃將以資優兒童為對象的「高階思維十三式」元素，融入安基司的校本課程，當中包括四個類別：擴散性思考模式、強調時序演變、強調兩方比較和聚歛性思考模式，帶出高階思維的13個思考模式。

她稱，「高階思維十三式」是一套多角度切入的思考模式，由小一開始，安基司將會序漸進地引導全校學生學習分析觀點、推測後果、比較異同的多角度思考方法，啟發每一位學生掌握這套深層學習的技巧，並引導他們將這套思維模式應用於日常生活，從而孕育他們成為具獨特見解、思路敏捷並具備創意的新一代，達至「立志、博學、求敏」的校訓精神。

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安基司教育集團執行校董蔡加敏稱，羅校長在資優教育具備豐富經驗，引進資優教育，可以識別學生的潛力和通過個人化的學習，深層教學策略，讓學生有多元化發展。她表示未來會擴大資優教育項目，並會增加與國際合作，為學生提供交流機會。

安基司學校的另一大特色，是將STEAM教育融入到所有學科。學校有先進和豐富的教學資源，包括擁有VR（Virtual Reality，虛擬實境）和AR（Augmented Reality，擴增實境）技術的創新實驗室，以及電腦實驗室。羅校長說，配合安基司獨特的校本課程和高科技教育資源的優勢，團隊會將STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育融入所有學科之中，藉此進一步推動普及化的資優教育：「在安基司，所以學與教活動都以學生為中心。學生可以從探索式的專題學習體驗之中，例如模擬飛行的物理實驗、機械人編程活動、VR和AR技術教學等，學習如何應用高階思維去多角度探究事物，透過手腦並用的探究活動，深化他們的學習體驗。」羅校長補充。

STEAM & ICT（資訊素養）老師Sarah Hin亦表示，小一課程已有獨立的STEAM課堂，課程融入科學、技術和藝術，在每一個教學主題上，都會先由學生的興趣去探索，然後慢慢加學習的概念，貫通科學理念、藝術角度、讓學生可以獨立思考。例如以建築為題，在探索和學習過程中，涉及建築的角度、力學等知識，雖然在小一課堂上不會明言這些理論，但過程中已灌輸學生這些知識；而二年級起，會要求學生以公平的角度，思考不同的事，過程中加入變數，會得出甚麼結果，訓練學生的批判性思維。

羅校長稱，安基司學校的畢業生日後無論選擇國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）或其他升學途徑，他們都必須具備優秀的分析和思考能力、熟悉科學和資訊科技應用、以及良好的語文水平，三者缺一不可，安基司學校的小學課程設計就是以這三大支柱為重心，為學生奠定堅實的升學基礎，裝備他們應付未來的挑戰。

安基司學校將會在下周六（10月19日）舉行開放日，開放日以動物為主題，並設有不同攤位，為到場的家長和小朋友提供多元智能的活動，例如小朋友可在音樂室用不同樂器創作樂曲。當日亦分別有安基司學校幼稚園和小學的入學簡介會，歡迎家長透過學校網頁報名參加。

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