自私乘客丨巴士行李架變「臥鋪」　網民斥責行為過份：當自己行李呀？

在巴士體驗火車硬臥？近日一網民在Facebook「香港交通及突發事故報料」群組上轉照片，在疑似往返深圳灣的巴士上，有一名黑衣男子靠躺在行李架第二層上。網民批評聲不斷，稱其為「當自己行李呀？」。

據上傳相片可見，一黑衣男子躺在躺在巴士行李架上層，雙手環抱狀，並翹著腳，腳邊有一個黑色的雙肩包，疑似是其行李，此外，行李架上未放置其他物品。

來往各口岸巴士的乘客通常會有更多大件行李，網友對該黑衣男子佔用行李架的做法表不滿，斥責並質問道：「當自己行李呀？」、「成個行李箱責落佢度」、「賤種好難變成人」、、「無恥則無敵」、「車長應該出手」、「遇意外保險無得賠」等。

另外，有網民分別用開玩笑方式諷刺道：「硬臥」、「行李有腳」、「呢啲叫臥鋪，買飛嘅時候係貴好多」，還類比了早前網絡上流傳的一張女子躺在飛機行李架上的圖片。

其實，根據《公共巴士服務規例》，對巴士的任何部分或其設備故意作出或故意安排作出任何事情，而該等事情 (i) 阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞；或(ii)導致他人受傷、不安、煩擾或不便。

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