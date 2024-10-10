新手媽媽｜連詩雅分享哺乳媽媽5大上奶要訣　Shiga憶餵哺黃金初乳一刻：真係好感動

▲ 連詩雅分享五大「上奶」秘訣。

【新手媽媽/連詩雅/餵母乳/上奶方法】母乳營養價值豐富，不少媽咪分娩後選擇餵母乳，所以對不少媽媽來說成功「上奶」是很重要。連詩雅（Shiga）今年7月為老公陳家樂誕下女兒Camila，選擇全母乳餵哺的Shiga曾於IG大晒成果，冰箱擺滿多袋母乳，奶量充足的她日前拍片大談「上奶」心得，教新手媽咪哺乳期如何催乳。

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連詩雅表示母乳情况是因人而異，剛剛生完BB第4天，她直言一滴奶都沒有，Shiga說：「即使剛剛生完未有奶，媽媽都要按時畀BB埋身以及揼奶，因為你好規律地刺激乳房，可以令大腦有個訊息：『我依家要去製造奶啦』，呢一點一定要記住，別因為無奶而氣餒。」

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▲ 連詩雅分享「上奶」秘訣！（小紅書截圖）

新手媽媽連詩雅｜分享5大上奶秘訣

分娩後第五天，連詩雅才開始感覺乳房有少許腫脹，除了繼續埋身餵外，亦要配合按摩乳腺，Shiga說：「當時護士幫我按摩，之後真的開始有點黃金初乳出現，那時候真的好感動，因為黃金初乳含有最多的抗體，是好珍貴的，媽媽記著要讓BB飲，護士真的一下一下地吸，才只得5ml，去到中午時候真正上奶啦，終於有我人生第一個30ml黃金初乳。」

為保持足夠奶量，連詩雅表示要維持良好習慣，Shiga分享五大要訣：「首先要定時定刻讓BB埋身以及揼奶，我大約二至三小時一次，確保大腦接收到這訊息；第二，要補充足夠的流質，因為母乳大部份是水份， 所以媽媽身體一定要有足夠水份，才可以製造到母乳，我於揼奶及餵奶前會飲一大杯代茶或湯，餵完又要補充大杯流積。第三，就是頻頻地按摩乳腺，尤其是當你感覺乳房很硬或者兩旁有粒粒時，或許找催乳師幫忙，就可避免塞奶的情況。」

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新手媽媽連詩雅｜Shiga：放鬆心情反而多奶量

此外，連詩雅續說哺乳媽媽要放鬆心情：「別因上不到奶而給自己太大壓力，之前我只抱著平常心，我跟自己說若有母乳就盡力餵，若沒有的話也不打緊，好多奶粉都有足夠營養，逐漸就多奶啦。」

另外足夠的休息和睡眠亦會影響奶量，Shiga說：「曾經有幾天睡不好或心情緊張，奶量真的少了。」

最後Shiga提醒一眾孕媽媽，奶量跟身型和乳房大小沒有關聯：「其實奶量多的媽咪都有煩惱，會比較易塞奶和難收奶，我也正物色天然的收奶方法。」

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