飛機床蝨｜頭等艙驚現床蝨　美航1做法惹乘客不滿　專家曝飛機4大蝨患黑點

▲ 頭等艙驚現床蝨 美航1做法惹乘客不滿 專家曝飛機4大蝨患黑點

【飛機／床蝨／美航／旅行／頭等艙／投訴】出遊最怕帶床蝨回家！近年全球多地床蝨為患，有見不少人出遊旅行時亦不幸中招。近日，一名自稱乘坐美國航空頭等艙的乘客表示客機上驚見蝨蹤，在飛行期間遭床蝨爬上身兼險被咬的恐怖經歷，後來航空公司的回應更惹怒事主。

最新影片：

飛機床蝨｜坐頭等艙驚見床蝨爬上腳

據《紐約郵報》報道，一名乘坐美國航空的乘客於周二（８日）在外國社交平台Reddit發文，自稱日前乘坐美航，從紐約市拉瓜第亞機場飛往底特律時，在機艙內見到床蝨。事主表示當日乘坐航班的頭等艙，在飛行途中本來正在看書消磨時間，未料餘光瞥見一隻床蝨正在爬上自己的褲腳：

我讓蟲子爬到我的手指上，再把它放到餐巾紙上。這該死的東西竟然想咬我的手指！超嘔心！

▲ 一名自稱乘坐美國航空頭等艙的乘客表示客機上驚見蝨蹤。（網上圖片）

飛機床蝨｜涉事飛機無清潔續飛 投訴竟獲官腔回應

當時事主被嚇到，立刻將事件告知空姐，亦隨即通報機長關於機艙發現床蝨事件。飛機降落後，事主立刻在機場洗手間換衣服，並用膠袋將飛機上穿過的衣物裝好封口，待回家後立刻清洗。事後他心有餘悸，直言「希望沒有其他床蝨依附在行李上隨行跟著回家」，亦表示該航機應該停飛，全面清洗客機。沒想到，事主後來追查，發現客機不但沒有暫停載客，更若無其事地回航且續飛杜爾沙。

事主對於美航的處理非常不滿，故就事件作出投訴，後來亦收到航空公司的「官平淡」回應，其官腔內容如同系統回覆，事主坦言難以接受，且得到這樣的回覆深感被「侮辱」：

對於您所描述的經歷，請接受我最深切的歉意。乘客一直都是我們服務的重心，而您的回饋更突顯這份承諾的重要性。請放心，我們會盡力保證為您提供應有的高品質顧客體驗。

飛機床蝨｜狠批航空公司欠缺誠意 事主：無法接受

帖文下引來大批網民熱議，有人根據乘客提供的床蝨相片，認為半透明狀的床蝨還未成年，還在成長期，估計飛機上還有很多尚未孵化的蟲卵。亦有人表示，航空公司回應敷衍且欠缺誠意，表現出毫不在乎的態度，讓人無法接受。

飛機床蝨｜飛機4大蝨患黑點

美國害蟲防治業者奧肯公司（Orkin）網站指出，床蝨常見在飛機、火車或汽車等其他交通工具上生存。就飛機而言，床蝨容易躲藏在飛機座位、座位上方行李櫃、其他乘客的行李箱或衣物。

床蝨｜搭車防蝨衣著貼士

早前床蝨為患，多地傳出乘搭交通工具時發現床蝨蹤跡，出遊時亦怕將床蝨帶回家。香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強曾就乘搭交通工具帶床蝨回家一事，提出自保方法：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

床蝨｜床蝨宜用高溫滅殺

擔心衣物會被床蝨依附，回家後應該如何清洗？「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣早前曾分享，一般情況下床蝨及蟲卵遇上攝氏60度或以上高溫便會死亡，建議市民若懷疑遇上蝨患，可嘗試用高溫方法滅蝨，最有效率之餘，對人體影響及經濟成本也較低。

以衣物為例，用熱水洗衫即可殺死床蝨；至於床褥、被鋪較難水洗的物品，使用一般的蒸汽掛熨或蒸汽熨斗滅蝨即可。不過他提醒，高溫方法只能用作紓緩，由於床蝨繁殖速度快，問題嚴重最好還是盡快請專業滅蟲公司上門處理。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

床蝨｜如何得知床蝨入屋？

「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣曾表示，假如有床蝨入屋，觸覺、視覺和嗅覺上，都會出現一些異常，通常會有以下跡象：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5