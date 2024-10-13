多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

▲ 雖然已經育有4個小朋友，但陳浩民不排除生第5胎！

【陳浩民/蔣麗莎/多孩家庭/多仔公】陳浩民有娛圈「多仔公」之稱，他跟湖南模特兒蔣麗莎（Lisa）婚後育有1子3女，一家6口樣子更十足餅印，浩民亦笑稱他們絕不怕走失，但坦言每次帶4名小朋友外出，都很「大陣仗」，因為連吃飯也佔了半圍枱，不過兩公婆偏要向難度挑戰，試過帶同子女、外父外母和太太的90歲婆婆，一起去澳洲旅行，結果要租旅遊巴自駕遊，不過兩夫婦非常享受家庭樂，更不抗拒生第5胎！

▲ 陳浩民跟太太育有四名子女，有娛圈「多仔公」稱號。（陳慧安攝）

多孩家庭｜每個小孩都是一個驚喜

2011年浩民與太太奉女成婚，婚後5年抱4，問到是否跟太太結婚時已有共識生4個小朋友？浩民笑指每一個都是驚喜來的：「見到第一個成品不錯，就生第二個，又不錯，就生第三個，就是這樣下去。」他亦知道一家六口「餅印樣」，並笑道：「哈哈，不會走失，走失一定能找回！」

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多孩家庭｜屋企人口多出門大陣仗

由於是多孩家庭，長女快將13歲，細女都已經8歲，全家人外出豈不是浩浩蕩蕩？浩民坦言：「我們不要說出門，吃頓飯而已，已坐了半張枱，6個人再加外傭姐姐，已經7個了，因為以前沒有姐姐不行，怎樣來得及餵食，你明白嗎？」他憶述子女年幼的時候，外出用膳不能沒有外傭姐姐同行，因為若然他們同時間內急要去洗手間，兩夫婦帶他們解決過後，已經不用吃飯了。

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多孩家庭｜外遊要租旅遊巴自駕遊

隨住小朋友日漸長大，加上太太又事事安排妥當，兩人都可以2打4外遊，最高記錄還試過帶同外父外母、太太的90歲婆婆同行，帶長輩和小孩去旅行絕對是一個大挑戰，浩民表示認同：「我們上次去澳洲真的惹笑，我首先安排12人車，不用司機，我來駕駛，我租車的時候，我以為很簡單，就像普通的7人車，只是大少少，嘩，怎料租了19座，嘩這麼大輛，第一天駕駛，我不停壓線。」

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他笑稱幸好之後的日子已熟習如何駕駛旅遊巴：「我們想節省少少，始終要量入為出，也想邊駕駛去哪就停到哪，比請司機好，因為司機早上8時（集合），我們8時未能起床，你明白嗎？有時去旅行也不想太辛苦。」就這樣，浩民全程擔任柴可夫司機。

▲ 一家人餅印樣。（微博圖片）

多孩家庭｜想做「最多仔公」 不抗拒生第5胎

浩民又直認是「寵妻狂」，但在家中地位最低，他笑說：「原本我排第6，現在排第7，因為最近買了一隻小狗，仔女當天答應我，說小狗飲食和大小二便他們會處理，但4個小東西，到最後沒有理會，最後由我來處理。」雖然家中已有4個小朋友和愛犬，但問到會否再生B？他就表示隨緣，並不抗拒生第5胎，但想待細女到13歲才考慮：「培養他們在一個穩定的軌道，我們才可以再想。」他哈哈大笑補充：「到時我就是全港最多仔公！」

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