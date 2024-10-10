施政報告2024前瞻｜消息指政府擬打造「留學香港」品牌　推獎學金吸引東盟及一帶一路學生

▲ 消息指，《施政報告》計劃將香港打造成「留學香港」品牌。

【施政報告2024】港府近年推動「留學香港」品牌。有傳媒引述消息指，下周三（16日）發布新一份《施政報告》計劃將香港打造成「留學香港」品牌，吸引更多海內外學生，選擇香港作為升學目的地，並以獎學金形式，加強吸引力及宣傳品牌，希望鼓勵更多包括來自東盟及「一帶一路」的學生及人才，來港升學後長遠留港工作，增加本港人才庫。

日前出爐的「泰晤士高等教育世界大學排名」中，本港保持有5間大學打入全球百大。教育局局長蔡若蓮昨日（9日）在「十大校長論壇」上致辭時亦提到，本港有5間資助大學位列世界百強，反映本港優質教育品牌得到海內外廣泛認同，港府將積極推動「留學香港」品牌，包括支持院校增加宿位及獎學金名額、鼓勵專上院校引入國際和內地一流的教育機構和組織扎根香港等，以精益求精的態度，持續優化大學管治，並提高本港高等教育的競爭力與影響力。

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▲ 據報港府擬在新一份施政報告提及以獎學金吸引海外學生來港留學，打造「留學香港」品牌。（資料圖片）

施政報告2024丨建「國際專上教育樞紐」品牌

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長向傳媒表示，過去一年本港到不同地區推廣本港高等教育，形容現時本港在吸引「一帶一路」及東盟國家的學生方面已取得成效，認為值得「再行前一步」，將本港打造成「國際專上教育樞紐」的品牌。

他認為政府應加強留學生的配套，例如增加宿位，政府亦可跟商界及地產界合作，為願意興建或提供學生宿舍的業界提供優惠，包括考慮在批地時加入「優惠條款」，例如向興建大學學生宿舍的發展商提供補地價優惠，大學亦可以此作為招生宣傳廣告，相信有助大學招生。

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