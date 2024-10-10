國慶優惠｜連鎖餅店、酒樓集團稱生意額錄雙位數增幅　張宇人︰有市民因優惠放棄北上消費

▲ 張宇人今日（10日）聯同多間機構代表交代國慶優惠活動成效。（受訪者供圖）

今年國慶75周年本港逾3,600間食肆推出連串優惠，不少提供全單7折，多間參與機構的代表今日（10日）稱優惠期間，生意額有提升，有連鎖餅店及酒樓飲食集團稱其整體生意額較平日有雙位數字升幅。飲食界立法會議員張宇人指，有市民向他表示因7折優惠而放棄北上消費，他展望明年國慶76周年，希望明年更早策劃，更早把食肆名單上載到網頁，以便市民及早安排，推動更多優惠，冀吸引華僑來港感受國慶氣氛。

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張宇人今日（10日）聯同多間機構代表交代國慶優惠活動成效，他指，當日美心西餅、東海堂生意額較平日有雙位數字升幅；shake shack賣出超過1000份單球自家製雪榚。7-11代表梁啟元表示，優惠期間的買一送一產品較平日錄得雙位數上升；富臨集團楊浩宏表示生意額有雙位數字的升幅。惠康代表李昭韻指，優惠期間有超過2千種產品七折或以上，新鮮食品及乾貨銷售都有好的增長；昇悅集團代表梁進指，生意額有提升。

太興集團總經理何小鋒表示，旗下13個品牌參與活動，生意有進展，人流多了很多，數據亦顯示顧客較平常光顧多了食物，或光顧平常「不捨得食」的食物，如燒鵝髀飯，部分內地旅客對有活動喜出望外，部分則當日才得悉優惠資訊，認為下次可開拓更多針對東南亞旅客方面的宣傳。

張宇人強調，業界推出優惠是慶祝國慶，目的並非推動生意。他又指，收到不少業界老闆通知，指未趕及參與今次優惠活動，他承認活動應要更早策劃和宣傳，呼籲準備參加明年七一回歸優惠的業界，可以任何時間聯絡他。他又呼籲內地旅客明年黃金周來港旅遊，「最好嚟十日、八日」，因為香港的旅遊經驗很豐盛，可以吃得很開心，令大家滿載而歸，「唔嚟香港真係好大損失」。



至於聖誕期間會否再推優惠，張宇人指，聖誕節是宗教慶祝活動，暫時未有相關計劃。

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