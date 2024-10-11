施政報告2024前瞻｜啟德方艙變身青年宿舍+文創基地？　下周三施政報告揭曉

▲ 啟德方艙新用途，下周三施政報告揭曉。（發展局Fb圖片）

【施政報告2024】「曬太陽」多時的啟德方艙何去何從，下周三發表施政報告將揭曉。消息指，啟德方艙將規劃成為青年文創基地加青年宿舍。

佔地11.5公頃的啟德方艙，由中央援建，疫後每月花40萬元維護，各界紛促政府要物盡其用。據知施政報告會提出規劃方向，盛傳現時較接近的方案，是民建聯提出的打造成「國際藝術體育交流園」。

該黨建議劃成六大功能區域，包括青年文創區、非物質文化區、環保區、運動與健康區、國際交流區以及文化藝術公園。本身是全國人大常委的立法會議員李慧琼，日前率領民建聯九龍城團隊，正式與財政司副司長黃偉綸會面，正式提交建議書。

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▲ 啟德方艙新用途，下周三施政報告揭曉。（發展局Fb圖片）

施政報告2024丨霍啟剛支持改建為體育娛樂場地

立法會體演文出議員霍啟剛日前亦開腔，表態支持改建為體育娛樂場地。

據聞，部分方艙亦會轉為青年宿舍。事關2022年的施政報告訂下KPI，要在2027年前提供3,000個額外宿位，要達成該目標，需從啟德方艙着手。

民建聯與黃偉綸會面時，亦提出三點關注︰

1.希望國際藝術體育交流園與啟德體育園和郵輪碼頭形成協同效應，提升啟德區的文創旅遊吸引力； 2.交流園須不影響九龍東作為第二個商業中西區的長遠發展定位； 3.當局要加快推動綠色集體運輸系統的建設，及全面檢討改善該區對內對外的交通連接。

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