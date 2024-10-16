施政報告2024｜啟德方艙變「青年驛站」　消息：將公開招標由團體營運

▲ 施政報告公布啟德方艙新用途。(彭大偉攝)

【施政報告2024】中央援建的啟德方艙，用途終揭曉。《施政報告》提出在該處設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置。政府消息人士透露，會以公開招標形式邀請團體參與，如何規劃由中標團體決定。

消息：政府毋須再貼錢 「有機會賺錢」

佔地11.5公頃的啟德方艙，由中央援建，疫後每月花40萬元維護。政府消息人士表示，新用途目標是善用現有的設施，促進青年發展，有關項目會公開招標，但未透露何時展開。被問到政府是否毋須再投放資金，消息人士稱，不僅不用，更有機會借此賺取收入。

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楊永杰促政府做好把關工作

A4聯盟立法會議員楊永杰接受本報查詢時指，將啟德方艙轉為「青年驛站」屬好事，但認為要找有經驗的營運者，管理規模龐大的驛站絕不容易，因為除了管理住宿問題外，營運者亦要有管理文創的經驗。楊永杰認為，政府需做好把關的工作，要辨別哪類團體有足夠的財力及相關營運經驗，甚至日後在文創轉型的過程中，政府都可以擔當指導的角色。

啟德方艙變身青年宿舍+文創基地？ 下周三施政報告揭曉

「曬太陽」多時的啟德方艙何去何從，下周三發表施政報告將揭曉。消息指，啟德方艙將規劃成為青年文創基地加青年宿舍。

佔地11.5公頃的啟德方艙，由中央援建，疫後每月花40萬元維護，各界紛促政府要物盡其用。據知施政報告會提出規劃方向，盛傳現時較接近的方案，是民建聯提出的打造成「國際藝術體育交流園」。

該黨建議劃成六大功能區域，包括青年文創區、非物質文化區、環保區、運動與健康區、國際交流區以及文化藝術公園。本身是全國人大常委的立法會議員李慧琼，日前率領民建聯九龍城團隊，正式與財政司副司長黃偉綸會面，正式提交建議書。

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施政報告2024丨霍啟剛支持改建為體育娛樂場地

立法會體演文出議員霍啟剛日前亦開腔，表態支持改建為體育娛樂場地。

據聞，部分方艙亦會轉為青年宿舍。事關2022年的施政報告訂下KPI，要在2027年前提供3,000個額外宿位，要達成該目標，需從啟德方艙着手。

民建聯與黃偉綸會面時，亦提出三點關注︰

1.希望國際藝術體育交流園與啟德體育園和郵輪碼頭形成協同效應，提升啟德區的文創旅遊吸引力； 2.交流園須不影響九龍東作為第二個商業中西區的長遠發展定位； 3.當局要加快推動綠色集體運輸系統的建設，及全面檢討改善該區對內對外的交通連接。

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