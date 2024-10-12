施政報告2024前瞻｜告別劏房路線圖10.16出爐　特首列三大原則

▲ 港澳辦主任夏寶龍曾促香港要「告別劏房」。（資料圖片）

去年《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，今年8月22日，工作組向特首李家超提交報告，李家超則提出新元素，並指示在一個月內提交進一步研究結果。李家超已表明，會在下周三發表的施政報告，交代處理劏房的做法。

李家超上月落區時強調，政府解決劏房問題有三個原則，（1）劏房「清零」，（2）為劏房訂立統一標準，（3）有序取締，可分批處理，照顧劏房居民切實居住需要，給予劏房業主足夠時間進行符合標準的工程

不同政黨近月均就解決劏房問題提出建議，民建聯在8月向政府提交「告別劏房3.0」共18項建議，包括設立劏房登記制，即由劏房業主向政府登記，當局再派員檢查是否符合相關條件。

政黨促取締7平方米以下劏房

在劏房面積方面，則建議最低面積限制定為7平方米、高度不等少於1.8米、廚廁分隔，亦需符合《建築物條例》及《消防條例》要求，例如分隔防火物料、不可使用火水爐，以及確保劏房通風；同時建議政府可按劏房情況設計分制度，愈不符條件者愈高分，並應優先取締。

工聯會同樣認為需取締所有7平方米以下的劏房，並建議採用「12+18」的「登記再適應」規管制度，即12個月的臨時登記期，加18個月的適應期，讓政府、劏房戶、業主等有足夠時間安排。

公屋聯會則要求居住面積不可少於9平方米、同時要設最低房間高度、獨立廚房、廁所及水電錶等，並要由專業人士認證。公屋聯會副主席梁文廣指，劏房登記制度的執行可參考賓館牌照制度，如劏房業主在三年內未能確保劏房合標準並完成認證，則會被視為「無牌劏房」，其劏房住戶亦要遷居。

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