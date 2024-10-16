施政報告2024｜政府消息：現有約三分一劏房不達「簡樸房」標準　寬限期不會短至一兩個月

▲ 港澳辦主任夏寶龍曾促香港要「告別劏房」。（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 劏房 / 簡樸房】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。針對劏房問題，李家超表示， 「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。政府消息人士透露，12月會就立法開始諮詢，諮詢期約2月，爭取明年將法例提交上立法會，目標明年立法會換屆前完成立法。

12月會就立法開始諮詢 目標明年完成立法

政府消息人士透露，根據政府的調研，現有約11萬間劏房，約三分一不符合新標準，但當局予合理寬限期改正，相信真正需要取締的劏房不會是三分一，由於把原有單位分間後出租的租金總收入，比整個沒分間單位出租高出很多，相信業主有足夠經濟誘因改正經營這類租賃。

不合標分間單位須改建成「簡樸房」

政府會為此設立登記制度，政府消息人士指，登記制度盡量從簡，只需提供簡單資料，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記；而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。

政府消息人士指，業主登記後享有寬限期，期間不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，改建後，要自行出資，由專業人士，如測量師確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便違法。政府消息人士指，罰則要有阻嚇性，包括監禁及罰款。

設足夠寬限期

為讓現時分間單位業主和住戶有時間作好安排，政府消息人士指，政府會設定足夠的寬限期，寬限期不會短至只有1至2個月，並且會配合市場上「簡樸房」的供應，以及公營房屋的供應和政策，把住宅樓宇分間單位分批有序處理。房屋局局長將獲法例授權在寬限期完結後，按實際情況，決定何時針對哪些分間單位分批有序採取執法行動。

政府消息：未來公屋供應增加、以過渡性房屋安置

安置方面，政府消息人士指，現有約11萬劏房戶，約4成正輪候公屋，2成合資格申請公屋，相信公屋供應未來增加，能滿足需求，劏房戶不會有「優先上公屋」，有逼切需求者可申請過渡性房屋，未來或可過渡性房屋調整甲乙類比例，以滿足其需求。

政府消息人士指，11萬劏房戶中，只有約4成不符申請公屋資格，當中部分是本身在新界有屋、雙程證人士、免遣返聲請者等，相信「簡樸房」私人市場能滿足需求，且社會不會認同要為其提供公屋。

「簡樸房」面積不少於8平方米

政府消息人士指，政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、廁所外要有鋅盤、樓底有限制、面積不少於8平方米等。至於為何將面積定在至少8平方米，消息人士說是聽了不同持份者的意見，並曾經找專業人士設計圖則，認為達到合理要求。

10月15日

施政報告2024前瞻｜消息：數年後才執法取締劣質劏房 住戶無優先權上公屋

去年《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，今年8月22日，工作組向特首李家超提交報告，李家超則提出新元素，並指示在一個月內提交進一步研究結果。李家超已表明，會在下周三發表的施政報告，交代處理劏房的做法。

特首列三原則 需有序、分批取締

消息指，取締劣質劏房，不可能一開始立刻執法，要有過渡期，相信幾年後才可真正落實取締。另外，住劏房不會有權優先上公屋，因為很多人排隊輪候公屋多年，如果住劏房有優先權不公平，且是變相鼓勵人人搬去住劏房。

李家超上月落區時強調，政府解決劏房問題有三個原則，（1）劏房「清零」，（2）為劏房訂立統一標準，（3）有序取締，可分批處理，照顧劏房居民切實居住需要，給予劏房業主足夠時間進行符合標準的工程

消息：7平方米做最低標準合理

消息人士表示，以7平方米做最低標準較為合理，假如以某些團體建議的10至12平方米做標準，住在劣質劏房的居民可能多達10萬人，難以處理。

不同政黨近月均就解決劏房問題提出建議，民建聯建議設立劏房登記制，即由劏房業主向政府登記，當局再派員檢查是否符合相關條件。

施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告 料推放寬烈酒稅 + 置業 + 留學香港品牌【不斷更新】

施政報告2024前瞻｜啟德方艙變身青年宿舍+文創基地？ 下周三施政報告揭曉

施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬 酒吧業協會促全撤

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】