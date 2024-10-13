澳門特首選舉｜唯一候選人岑浩輝獲394高票當選　法官治澳各界點睇？

▲ 岑浩輝當選澳門行政長官。（馮漢柱攝）

【岑浩輝／澳門特首選舉／法官治澳／港澳辦】澳門第六任行政長官選舉今日（10月13日）舉行，唯一候選人岑浩輝獲394票，得票率98.99%。岑12月履任成為澳門新任特首，是澳門回歸以來，首位非商界出身的特首，亦是首位內地出生的特首。

398位選委出席 4人投白票

投票今日上午十時開始，出席的398名選委輪流投票， 岑浩輝終獲394票，餘下4張為白票。【揭岑浩輝跑出關鍵】

2019年，現任特首賀一誠在特首選舉中亦是唯一候選人，當時獲392張有效票，得票率98%。【賀一誠不連任之謎】賀一誠形容，岑浩輝得到社會各界人士廣泛認同和支持，有信心他能帶領新一屆特區政府和澳門廣大居民，推動澳門繼續取得下一階段的新發展。

岑浩輝：將永懷赤子之情 無愧時代與社會

岑浩輝發表當選感言時表示，將永懷感恩之心與赤子之情，無愧時代與社會，將全副精力奉獻給這座深愛的城市及廣大居民。

港澳辦發長文讚岑六方面獲認可【港澳辦評價岑浩輝】

港澳辦在澳門選管會宣布岑浩輝當選不久，發長文稱，清楚看到澳門社會對岑浩輝的認同、支持和希望集中在六方面。包括：愛國愛港、堅定熱誠；善於團結、群策群力；聚焦發展、求真務實；以民為本、重視民生；堅守國安、維護穩定；開拓創新、勇敢突破。港澳辦表示：

澳門特別行政區新一任行政長官定能不負人們厚望，團結帶領澳門社會凝心聚力、奮發革新，創造澳門更加美好的未來。

李家超恭賀岑浩輝當選 有信心互利共贏

在本港，行政長官李家超亦發文祝賀岑浩輝當選。「我很有信心未來與岑先生緊密合作，優勢互補，互利共贏，共同以港澳所長，貢獻國家所需。」

澳門政界：岑優勢在於無利益牽連

岑浩輝來自司法系統，參選特首前掌澳門終審法院近25年，各方亦關注，法官治澳，能為澳門帶來哪些新景象。

岑作為法官，過往與政商界交往不多，社會各界對他亦知之甚少。有澳門政界中人表示，這是岑之優勢，由於沒有利益牽連，未來可大刀闊斧、無包袱地處理澳門問題，進行改革。

澳門選委劉藝良認為，岑浩輝作風務實，期望繼續用好國家惠澳政策，繼續推動澳門經濟適度多元。另一選委鄭安庭認為，新一屆政府需提高行政效率和施政透明度，期望政府加大扶持本澳中小微企。

學者：帶領澳門經濟適度多元是首要工作

澳門大學公共行政碩士課程主任陳建新認為，岑浩輝上任後將面對不少挑戰，包括澳門人傾向到內地消費和網購，影響澳門營商環境，以及如何帶領澳門經濟適度多元發展等，都是首要處理工作。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】