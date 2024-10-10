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飲食攻略｜癌症營養師列10大食物黑名單　絕不推薦1種公認健康飲品

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

癌症營養師列10大食物黑名單　絕不推薦1種公認健康飲品

【致癌／飲食／三高／加工肉／酒／植物奶】飲食均衡與健康攸關，一不小心恐癌從口入。美國有癌症營養師分享自己口袋清單，將10種常見食物列入黑名單，當中包括香腸、糖，甚至連一種公認健康的飲品都榜上有名！

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Sick問識答
Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

致癌元兇｜癌症營養師列10大食物黑名單

據英國《每日郵報》報道，美國癌症營養師Nichole Andrews在其社交平台發布短片，公開10種自己絕對不會吃的食物黑名單，當中包括廣為人知的致癌食物，如紅肉、加工肉、香腸、酒精，但竟然包括被公認為健康的一款飲品：

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相關文章：早餐食物丨 4位腫瘤科醫生點名7大不吃食物     吃1早餐食物=吞一級致癌物    吃3類肉易生癌

致癌元兇｜專家不吃7種「健康」食物

美國脊椎科醫生兼營養學教授Dr. Eric Berg在其YouTube頻道發布短片，指出7種健康食物不建議常吃。他指出，這7種食物經常被宣傳和標榜為健康食物，但某些加工方法可能影響其營養價值，甚至將原來健康的食物變得不健康，甚至危害身體：

詳細請點擊組圖：

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