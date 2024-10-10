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抗癌勇士｜28歲女婚前一周摸到頸部腫塊　婚後10日確診4期淋巴癌半年後奇蹟康復

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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新加坡一名28歲女子去年在新婚之際確診第4期淋巴癌，堅強挺過半年化療後奇蹟康復。

【頸部腫塊／淋巴癌／霍奇金淋巴瘤／化療／癌症康復】在人生大事前夕患上大病，不免讓人感到無所適從。新加坡一名28歲女子去年在籌備婚禮期間摸到頸部有腫塊，並在婚後10天確診第4期淋巴癌，但她在家人及丈夫的支持下，抱著「不能倒下」的信念捱過逾半年的化療療程，最終在今年3月成功康復；她更在網上分享自己的經歷，希望可鼓勵更多同路人。

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據當地媒體《新明日報》報道，現年28歲的葉育均受訪時透露，自己去年原本正在籌備婚禮相關事宜，不料就在舉行婚禮前6、7天，她意外在一次洗澡後發現頸部有明顯的腫塊。她憶述，

我當時心中一緊，之後趕緊去看醫生。在輾轉找了專科醫生後，醫生告訴我，有95%的可能性是癌症。

她坦言自己當時感到晴天霹靂，只想著為甚麼是她遇上這樣的事，惟婚期將至，於是她和丈夫決定先不做活組織切片檢查，專注將婚禮辦好，「我們在婚禮當天沒有表現出任何異樣，不想讓賓客擔心，只想享受當下，因為婚禮只有一次。」

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而在婚禮後第10天，葉育均進行了進一步的檢查，結果在去年9月證實患上第4期霍奇金淋巴瘤（Hodgkin Lymphoma）。她之後在家人及丈夫的陪伴下接受逾半年的化療療程，形容化療過程十分痛苦：「護士無數次把針頭插進我的血管，無法自己行走、洗澡的感覺也令我很難受。」

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儘管辛苦，但葉育均一心想為身邊的人做許多事，因此在化療期間亦一直抱持著「不能倒下」的信念，最終在今年3月奇蹟痊癒。她將自己的抗癌歷程製作成短片，並分享至社交平台，希望藉此鼓勵其他人。

希望我的經歷，能鼓勵、支持更多正在經歷想同事情的人。

更多相關報道：癌症殺手｜28歲女懷孕期間頸部發現硬塊　產後竟變為淋巴癌症狀無痛腫塊變大速度快

同場加映：淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患淋巴癌的機會：

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血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。 

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

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