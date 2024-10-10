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好爸爸｜父子檔拍廣告再度「大喊十」上身　林子善晒童年照感謝爸爸身教善良

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

林子善父子檔拍廣告！

暖爸林子善為圈中孝順仔一名，今年年初在頒獎禮上奪得「最佳男配角」獎時，曾於台上喊著跪地叩謝雙親，跟父親感情要好的林子善，早前父子檔為維特健靈的「腦精靈」拍攝廣告。

拍攝過程中，因為勾起了一些兩父子的點滴，子善已經「大喊十」上身，兩眼泛紅。加上這廣告拍攝當日，子善的母親、老婆及女兒都特地前來探班。

原來林爸爸年青時已參加馬拉松，子善謂：「老豆佢係好健康，一把年紀仲跑到馬拉松，仲勁過我！但始終年紀開始大，記性就真係差咗！」

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林爸爸：我只留健康給仔女

從子善小時候起，林爸爸無論是做人、做事，對工作或朋友，都十分看重「身教」，因為他想把最好的都留給子善。即使子善年幼時有不少頑皮的事，林爸爸都以佛教精神和智慧，引領子善也成為一個善良、有智慧的人。

除此之外，林爸爸有一個非常獨特的思維，而這個想法是令人聽後都會覺得這爸爸充滿智慧。

林爸爸說：「喺香港，每個人都有生活壓力，所以我哋為人父母嘅最緊要照顧好自己，子女們就可以安心工作，為佢嘅事業打拼。所謂一人中風就全家發瘋，我知好多家庭都曾經有呢個經歷。所以我成日都同子善講，我留副『靚偈』俾子善佢哋，我覺得係勝於一切事物。」

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