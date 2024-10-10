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親子本地遊｜輕鐵深度一日遊包自助火鍋放題　參觀輕鐵車廠+化身車長＋超多打卡位

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

輕鐵推出「香港輕鐵體驗深度遊一天團」，除了可以參觀輕鐵車廠，更可以讓孩子嘗試駕駛迷你模擬駕駛器，最後更可打卡留念，此外行程更包括自助燒烤火鍋，實現盡情吃喝玩樂的旅程。

【親子本地遊/親子好去處/參觀輕鐵車廠/輕鐵一日遊/模擬車長】小鐵路迷有福了！輕鐵推出「香港輕鐵體驗深度遊一天團」，除了可以參觀輕鐵車廠，更可以讓孩子嘗試駕駛迷你模擬駕駛器，最後更可打卡留念，此外行程更包括自助燒烤火鍋，實現盡情吃喝玩樂的旅程。家長們快些留意訂購詳情，與小孩創造一個特別又難忘的時光。

月前，一名港媽參加了「輕鐵深度遊升級限定體驗」一天遊，並於其Facebook專頁「豬仔包の開心日常」介紹了詳細的內容，行程極之豐富。而類似的活動將於10月至12月再度舉辦，一日的行程包括參觀大埔的香港鐵路博物館、屯門碼頭站的輕鐵車廠及乘坐輕鐵尊列、體驗迷你模擬駕駛器，而當日更包含了午餐自助燒烤火鍋。

參觀輕鐵車廠2024｜參觀輕鐵車廠

豬仔包媽媽指出，當日的行程首站是「輕鐵車廠深度遊」，有專業鐵道員帶領參觀，先是到輕鐵車廠的「輕巴點滴」展館，透過觀賞影片了解輕鐵及巴士歷史發展，之後便有自由時間於館內拍攝參觀，當中最特別的是參加者可以試玩輕鐵模擬駕駛遊戲，一嘗駕駛輕鐵樂趣。不過豬仔包媽媽提醒由於排隊人數眾多，設有玩樂時間限制，但勝在活動能重複排隊，小朋友可以完整體驗一次駕駛輕鐵之旅。

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參觀輕鐵車廠2024｜體驗模擬駕駛

展館內還有迷你輕鐵和巴士的模擬駕駛器，模型車是迷你大小，但駕駛器像真度極高，可以一次過玩齊駕駛輕鐵和巴士，絕對能夠滿足鐵路迷！職員亦會在旁協助小朋友遊玩。另外，展館設有焦點打卡位「模擬駕駛室」，小朋友可以化身港鐵職員，於模擬駕駛室盡情打卡。駕駛室以1:1還原真實駕駛艙，讓大家可以更真實地觀察整個駕駛艙內部情況，是個非常好的體驗。

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參觀輕鐵車廠2024｜包90分鐘燒烤任飲任食火鍋放題

參觀車廠後便會前往日韓料理店，享用90分鐘自助燒烤火鍋任飲任食放題午餐，豬仔包媽媽指食物款式比想像中的多，除了有各式燒肉外，還有沙律、壽司、熱盤及甜品，場內還有機械人可以讓家長和小朋友一同打卡。

午餐後，大家會參觀「大埔香港鐵路博物館」（舊大埔墟火車站），館內展出了新藏品60號柴油電動機車「喬沛德號」，非常值得參觀！團友更可認識香港鐵路的發展歷史足跡，並且可與新舊列車拍照留念 。

親子本地遊2024｜輕鐵深度一日遊

日期：2024年10月27日、11月2/3/16/17日及12月7日出發

時間：09:30於九龍塘多福道3號——耀中國際中學地鐵站D出口集合，並於下午約5:00在集合地點解散

費用：$468（大小同價）、$308（2歲以下嬰兒）

行程：前往大埔參觀香港鐵路博物館（舊大埔墟火車站）→ 午餐享用90分鐘校長燒肉日韓自助燒烤火鍋放題 → 屯門碼頭站參觀輕鐵車廠及乘坐輕鐵尊列

詳情及預訂【按此】

圖片獲「豬仔包の開心日常」授權轉載。

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