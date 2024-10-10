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招商引資｜港府要求2025年前招攬1130間企業來港　投資推廣署：按比例已超KPI

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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由去年至今年首九個月，投資推廣署方已完成852個項目，其中，今年頭九個月已完成470個項目，較去年同期增長約57%。（資料圖片）

2022年施政報告提出招商引資績效指標，包括要在2023至2025年間，吸引至少1130間企業來港開設或擴展業務。投資推廣署向立法會提交文件，交代去年及今年首9個月有關促進外來投資的工作，稱按比例而言，完成的項目數量（852個），已超越有關績效指標。

署方稱，自2000年成立至今，已完成逾7300個項目，協 助內地和海外企業在香港設立或擴展業，項目帶來的直接投資額逾3800億港元，並在有關企業設立或擴展業務首年，合共創造近8.6萬個職位，當中管理層或專業人員的職位比例佔約三成。

今年首九個月完成470個項目 較去年同期增57%

由去年至今年首九個月，署方已完成852個項目，其中，今年頭九個月已完成470個項目，較去年同期增長約57%，預計帶來的直接投資額超過478億港元，並在有關企業設立或擴展業務的首年，合共創造超過6100個職位，首五個來源地分別是內地（240個）、美國（44個）、英國（22個）、法國（21個） 和 新加坡（21個）。 

首五個行業分別是創新及科技行業（108個 ）、財經及金融事務、金融科技及可持續發展行業（102個）、家族辦公室 （72個）、 旅遊及款待行業（50個）和商業及專業服務行業（43個）。

新投資移民計劃半年收579宗申請

「新資本投資者入境計劃」於今年3月1日起接受申請，投資推廣署表示，截至本年9月，計劃已接獲579宗申請，如全數獲批，預計可為香港帶來超過173億港元資金。

尋求跟海外政府機構、商會簽更多備忘錄

展望未來，投資推廣署稱會舉辦多項大型活動，包括12月舉辦的「企業投資者周年酒會」等，亦會繼續贊助及支持本地及世界各地多個大型活動。

署方亦會與不同政策局、經貿辦等緊密合作，為企業提供一站式的支援服務，亦會持續會持續尋求與不同的海外政府機構及商會簽訂更多備忘錄，以加強香港和海外國家或地區在投資推廣領域的交流和合作。

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