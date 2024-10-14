校園動態︱慈航學校關愛為本辦小一「百日宴」助適應　向父母奉茶學孝順感恩

▲ 慈航學校致力營造走進慈航學校，看到的是學生一張張燦爛的笑臉，他們愛上學，愛學習。

慈航學校位於沙田，一直致力營造一個充滿關愛的學習環境。走進慈航學校，看到的是學生一張張燦爛的笑臉，他們愛上學，愛學習。學校深信，只有在充滿愛的氛圍中成長的孩子，才能充分發揮他們的潛能。

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助孩子小一適應 讓他們愛上學

孩子升上小學後，要面對不少挑戰，包括學習環境、課程設計、評估模式、生活常規等。因此學校悉心營造「愛學習」的氛圍，讓孩子逐漸適應小學的校園生活。

校園內的每一個角落都充滿了溫馨的氛圍，色彩繽紛的牆面、不同功能的特別室（敢夢飛航室、COLAB、COSPACE等）、五感藝術花園，以及學生的作品展示，不僅讓學生愛上學，也激發了他們的學習熱情和創造力。

學校的小一適應課程早於6月開始，面對初踏入校園的孩子，學校特意安排了他們參與一些輕鬆的活動，如Lego拼砌、手部彩繪、體育活動等，讓他們減少陌生與不安感。及至在8月份，安排一些生活常規、認識校園及同學等活動，一步步建立他們的學習常規，更重要的是，學校會舉辦開筆禮，代表孩子開始識字習禮，象徵人生新旅程的開啟，讓他們對小一入學有充足的心理準備。

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舉辦開筆禮 小一生書寫新篇章

學校非常重視孩子的學習，為了更好地照顧每一位學生的需要，採用小班教學模式；小一級採用雙班主任制，使教師能夠更細緻地觀察和了解每個孩子的學習情況，及時給予個別指導和支持。教學團隊明白，對於與幼稚園截然不同的評估模式，會讓剛升小一的孩子感到惶恐不安，因此學校的評估亦循序漸進，讓孩子逐步適應小學的評估模式。孩子升上小一初期，先會通過教師持續觀察、提問、學生課業表現、自理能力訓練等多元化的評核方式，觀察他們能否掌握學習內容，並羅列於孩子的學習報告，讓家長知悉孩子的學習情況。踏入下學期，學校會舉行模擬評估，讓孩子學會應對考試的技巧，建立正面的心理素質，例如克服考試焦慮、保持良好心態。在一個適應過程後，到了小一階段尾聲，學生就會進行真實的評估，發揮應有的水平。

辦小一「百日宴」 成長禮感親恩

除了學科知識外，品德的培育亦十分重要，讓孩子學會感恩，學懂愛身邊的人。因此學校舉辦了小一「百日宴」。百日宴除了是學生的成長禮外，還提供機會讓孩子感恩至親，自小培育其孝順的價值觀。學生承襲傳統跪地向父母奉茶、編織圍巾，以示其真心感激父母的愛和照顧，亦將課堂上所學到的孝順感恩，以行動實踐。學校期望這顆品德的種子，能在日後孩子的成長過程中，在其心中發芽長大，並在日常生活中實踐。

學校深信培育一個有「愛」的孩子，家長的參與必不可少。因此我們積極推動家校合作，讓家長走入學校。學校會舉辦「開放課堂」活動，讓家長親身走進課室，了解孩子的學習情況；又會邀請家長參與學校的大型活動，例如中華文化日、運動會、浴佛節等，與孩子有更多親子時間及共同話題；更會定期舉辦一系列家長講座和義工服務等，讓家長能夠更深入地參與到孩子的學習和成長中，共同營造一個充滿愛的教育環境。

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課程悉心規劃 以愛育人

疫情過後，孩子的基礎知識與身心靈健康是我們所重視的。學校不僅關注學業成績，更注重學生的全面發展。理想的時間表不僅能提高學習效率，還能促進學生的全面發展。由於學生早上的精力和注意力較集中，靈活運用課時，上午設為常規學科課堂，下午進行導修、循環課（創科、體育、圖書閱讀、外籍英語等）及多元智能課，提升學生的學習興趣及動力，以豐富學生的課外生活和個人成長。例如學校特別安排每一位一年級學生，均須學習踩單車，旨在培養學生的興趣和技能，促進身心健康，還能培養團隊合作精神和競爭意識。

多元發展 學踩單車英語音樂劇

不同學科都各具特色，讓學生能從多元化的課堂活動中有穩固的基礎知識。學校更有五位外籍英語老師，於英語課程中教授閱讀策略、英語拼音（Phonics）、STREAM等；於課外活動中教授說話技巧、音樂劇等，增強英語學習氛圍，提升學生學習英語的能力。

英語音樂劇是學校發展的重要項目。透過英語音樂劇，讓學生有機會實際運用所學的英語，增進表達能力和自信心。在排練過程中，學生們需要理解劇本、理解角色的情感和背景、學習台詞， 並與其他演員協作，這種沉浸式的學習方式使得英語學習不再枯燥。

孩子的想像無限，學校提供不同機會讓學生發揮創意，築起夢想的舞台。透過不同的STREAM活動，讓學生在科學、科技、藝術及數學等進行探索，提升學生的創意和解難能力。通過這些生動有趣的學習方式，學生愛參與、愛學習，樂在其中。 把STREAM理念融入學校課程，讓每位學生都能動手製作和探索，享受當中的快樂。高年級學生更會綜合不同學科的知識，合力探究及解決日常生活中的問題。

STREAM融入課程 學生動手探索

為了讓家長放心在外工作，減輕他們的照顧壓力，學校成功申請了由政府資助、關愛基金援助，社會福利署推行的「在校課後託管服務」，為有需要的學生在課後提供功課輔導、溫習、技能學習、社交、發展活動。導師會根據學生的需求進行小組輔導，幫助學生理解課堂上所學的知識，提高他們的學習興趣和自信心。通過定期的溫習和練習，讓學生能夠在學業上保持持續的進步，減少因課業壓力而產生的焦慮感。

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建立人才庫 發掘具潛質學生

每一個學生都擁有獨特的天賦，因此學校致力尋找學生身上的獨特性及閃光點，讓每個學生都成為夜空中最亮的星。學校建立多樣化的課外活動和興趣小組，為學生提供探索不同興趣的機會。學生在慈航學校可以自由地探索自己的興趣，並與同伴分享經驗，這將大大增強他們的學習動力。通過學校的「人才庫」，有系統地發掘校內在不同領域具潛質的學生，安排他們參加校本抽離式資優課程或校外訓練，部分出色的學生更入選香港代表隊，繼續發光發亮。

提供多元學習經歷 加強學生自信

慈航學校的孩子不單愛學習，亦愛服務、愛分享。學校透過多元活動增強學生自信，不僅提升技能，也讓學生勇於面對挑戰。

學校舉辦的課外活動，如體育競賽和藝術表演，是培養學生自信的重要途徑。因此學校希望孩子通過參與不同活動能在「嘗試中學習」、「活動中學習」和「失敗中學習」，於不同經歷中有所成長。無論是贏得比賽還是從失利中吸取教訓，這些經驗都能幫助學生建立自信。

學校還透過學術性活動來增強學生的自信，例如由學生主持早會、創科展、視藝展、擔任各項領袖生等，均鼓勵學生在特定的主題上進行研習，並向他人展示、介紹自己的成果。在研習過程中，學生需要深入探討，這不僅提升了他們的知識水平，還讓他們在分享自己的想法時感到自信。

學校還組織不少社區服務活動，讓學生在實際的社會環境中運用所學的知識和技能。通過參加義工服務，學生能夠體驗以自身能力幫助到他人的快樂，在實踐中體會愛的意義，並在實際行動中學會了責任感，明白愛的力量。學生經歷多元活動，從中培育自信，展現才能。

慈航學校以關愛為核心，通過全人教育、創新教學、家校合作等多方面的努力，為每一位學生創造一個充滿愛和支持的學習環境。學校深信，在這樣的環境中成長的孩子，必定能夠成為有愛心、有責任感、有競爭力的未來棟樑。

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