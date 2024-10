調查指本港5成兒童有偏食問題 或妨礙吸收成長必需營養

在幼兒和學前階段,很多小朋友都會出現偏食行為,有本地大學調查指出^,本港約有5成兒童有偏食問題,大部分偏好進食甜的食物如餅乾、朱古力等,甚至食慾下降,導致飲食不均衡,減少營養吸收。媽媽們最擔心就是子女吃得太少,長不高,愈吃愈瘦。而根據衞生署「香港幼兒飲食及餵養調查」報告顯示,本港學前兒童攝取鈣質及維他命D不足*,營養攝取不均,或妨礙吸收成長必需營養。建議家長要注意攝取固體食物(如魚、肉類、蔬果)同流質食物(特別係補充全面均衡營養的奶品),從而改善兒童攝取營養不足嘅情況。記得看到最後,有補足營養好物推介!



幼兒常有偏食問題 偏好甜食或有肥胖風險



一項本地大學調查報告指出,偏食行為在幼兒間並不罕見,約有5成兒童有偏食問題^。而且一般小朋友在2歲後開始有厭奶期,或只選擇果味/朱古力牛奶,未能攝取均衡營養,更容易額外攝入過多能量,有機會構成肥胖的風險,或妨礙成長進度及營養吸收。

▲ 兒童需要補充充足營養才有助6大成長發展,包括身高、體能、免疫力等。

偏食或會導致營養失衡 補足營養才有助6大發展



兒童在成長階段需要補充足夠營養才有助6大成長發展,包括身高、體能、免疫力、專注力等。雖然,偏食並不是一種疾病,但長此下去有機會導致營養失衡、體重過輕或過重,甚至影響智力、免疫力及身心發展。而且,部分營養會於消化過程中流失,即使小朋友肯進食,亦未必完全吸收得到,何況有偏食問題的小朋友,更加難攝取足夠營養。

▲ 部分營養都會於消化過程中流失,即使小朋友肯進食,亦未必完全吸收得到,何況有偏食問題的小朋友,更加難攝取足夠營養。

本港兒童飲奶量低於水平 建議每餐加入奶品



衞生署建議幼兒每天飲用360至480毫升的奶品,並配合均衡飲食,來滿足小朋友的營養需要。但「香港幼兒飲食及餵養調查」報告顯示,由一歲至四歲,兒童飲用奶品的次數和奶量隨年齡長大而減少。當中學前兒童(24個月組和4歲組)飲奶和次數都較少,飲奶的分量低於建議,同時進食奶製品和其他鈣質豐富的食物分量又少,兒童鈣質的攝取可能不足*。

因此,建議家長應保持兒童日常飲食中加入奶品的部分,而相較於牛奶、果味/朱古力奶,專為兒童而設的均衡營養補充奶粉通常添加更多的維他命和礦物質,營養價值更全面。



單一營養補充品未能全面補足營養



由於大部分小朋友容易出現偏食問題,調查顯示,很多家長都會選擇讓子女服用不同的營養補充劑,如鈣片、魚肝油、維他命C等,大約有25%的兒童都有服用*。但是單一的營養補充品亦未能完整均衡地補充因偏食所缺乏的營養。充足微量營養和提供能量的宏量營養素有助攝取、吸收再轉化⁶,幫助小朋友身高、體重、免疫力3效成長**。

▲ 相比普通奶類或其他單一營養補充品,「升級版雅培保兒加營素」配方含鈣、鐵、鋅(0.56mg/100ml)、精氨酸(222mg/100ml)、維他命A、B、C、E及K2(1.4μg/100ml)、優質蛋白質、益生菌及益生元等15種成長必需營養素^^^。





升級配方雅培保兒加營素 含酪蛋白磷酸肽CPPs (35mg/100ml)有助攝實成長重要營養素+++



與其為小朋友補充一大堆營養補充劑,不如選擇一款全面均衡的營養品,性價比更高。就如新升級雅培保兒加營素,配方含有酪蛋白磷酸肽CPPs (35mg/100ml),配方有助身體攝實鈣、鐵、鋅等重要營養素+++,有助體重、身高、免疫力3效發展++。

雅培保兒加營素含有15種成長必需營養素^^^,包括鈣、鐵、鋅(0.56mg/100ml)、精氨酸(222mg/100ml)、維他命A、B、C、E及K2(1.4μg/100ml)、優質蛋白質、益生菌及益生元等,科研實證日日飲,有助小朋友高多5成+,明顯改善體重▷,亦令生病日子減少64%△。

雅培保兒加營素擁有全球最多醫學實證§,同時亦是香港私家兒科醫生No.1推薦品牌(兒童成長營養補充品)⁷!

