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調查指本港5成兒童有偏食問題 或妨礙吸收成長必需營養

特約

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

在幼兒和學前階段，很多小朋友都會出現偏食行為，有本地大學調查指出^，本港約有5成兒童有偏食問題，大部分偏好進食甜的食物如餅乾、朱古力等，甚至食慾下降，導致飲食不均衡，減少營養吸收。媽媽們最擔心就是子女吃得太少，長不高，愈吃愈瘦。而根據衞生署「香港幼兒飲食及餵養調查」報告顯示，本港學前兒童攝取鈣質及維他命D不足*，營養攝取不均，或妨礙吸收成長必需營養。建議家長要注意攝取固體食物（如魚、肉類、蔬果）同流質食物（特別係補充全面均衡營養的奶品），從而改善兒童攝取營養不足嘅情況。記得看到最後，有補足營養好物推介！

幼兒常有偏食問題 偏好甜食或有肥胖風險

一項本地大學調查報告指出，偏食行為在幼兒間並不罕見，約有5成兒童有偏食問題^。而且一般小朋友在2歲後開始有厭奶期，或只選擇果味／朱古力牛奶，未能攝取均衡營養，更容易額外攝入過多能量，有機會構成肥胖的風險，或妨礙成長進度及營養吸收。

兒童需要補充充足營養才有助6大成長發展，包括身高、體能、免疫力等。

偏食或會導致營養失衡 補足營養才有助6大發展

兒童在成長階段需要補充足夠營養才有助6大成長發展，包括身高、體能、免疫力、專注力等。雖然，偏食並不是一種疾病，但長此下去有機會導致營養失衡、體重過輕或過重，甚至影響智力、免疫力及身心發展。而且，部分營養會於消化過程中流失，即使小朋友肯進食，亦未必完全吸收得到，何況有偏食問題的小朋友，更加難攝取足夠營養。

部分營養都會於消化過程中流失，即使小朋友肯進食，亦未必完全吸收得到，何況有偏食問題的小朋友，更加難攝取足夠營養。

本港兒童飲奶量低於水平 建議每餐加入奶品

衞生署建議幼兒每天飲用360至480毫升的奶品，並配合均衡飲食，來滿足小朋友的營養需要。但「香港幼兒飲食及餵養調查」報告顯示，由一歲至四歲，兒童飲用奶品的次數和奶量隨年齡長大而減少。當中學前兒童（24個月組和4歲組）飲奶和次數都較少，飲奶的分量低於建議，同時進食奶製品和其他鈣質豐富的食物分量又少，兒童鈣質的攝取可能不足*。

因此，建議家長應保持兒童日常飲食中加入奶品的部分，而相較於牛奶、果味／朱古力奶，專為兒童而設的均衡營養補充奶粉通常添加更多的維他命和礦物質，營養價值更全面。

單一營養補充品未能全面補足營養

由於大部分小朋友容易出現偏食問題，調查顯示，很多家長都會選擇讓子女服用不同的營養補充劑，如鈣片、魚肝油、維他命C等，大約有25%的兒童都有服用*。但是單一的營養補充品亦未能完整均衡地補充因偏食所缺乏的營養。充足微量營養和提供能量的宏量營養素有助攝取、吸收再轉化⁶，幫助小朋友身高、體重、免疫力3效成長**。

相比普通奶類或其他單一營養補充品，「升級版雅培保兒加營素」配方含鈣、鐵、鋅(0.56mg/100ml)、精氨酸(222mg/100ml)、維他命A、B、C、E及K2(1.4μg/100ml)、優質蛋白質、益生菌及益生元等15種成長必需營養素^^^。



升級配方雅培保兒加營素 含酪蛋白磷酸肽CPPs (35mg/100ml)有助攝實成長重要營養素+++

與其為小朋友補充一大堆營養補充劑，不如選擇一款全面均衡的營養品，性價比更高。就如新升級雅培保兒加營素，配方含有酪蛋白磷酸肽CPPs (35mg/100ml)，配方有助身體攝實鈣、鐵、鋅等重要營養素+++，有助體重、身高、免疫力3效發展++

雅培保兒加營素含有15種成長必需營養素^^^，包括鈣、鐵、鋅(0.56mg/100ml)、精氨酸(222mg/100ml)、維他命A、B、C、E及K2(1.4μg/100ml)、優質蛋白質、益生菌及益生元等，科研實證日日飲，有助小朋友高多5成+，明顯改善體重，亦令生病日子減少64%

雅培保兒加營素擁有全球最多醫學實證§，同時亦是香港私家兒科醫生No.1推薦品牌(兒童成長營養補充品)⁷！

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*資料來源︰https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/reports/files/young_child_feeding_report.pdf
^Fong, B. & Ng,J. “Picky eating” among Hong Kong children. 2018. [online] http://weblib.cpce-polyu.edu.hk/apps/wps/assets/pdf/w20180607.pdf. [Accessed: 26 Mar 2024]
¹ 指每天攝取少於1份水果，每餐攝取少於1份蔬菜。
² Taylor CM, et al. Nutrients. 2019 Apr 10;11(4):807.
³ Xue et al. 2015 Aug:91;248-55
⁴ Weyh C et al. Nutrients. 2022 Feb 2:14(3);644.
⁵ Ghosh AK et al. J Int Med Res. 2018 Jun:46(6);2186-2201.
⁶ Lui JC, Nilsson O, Baron J. Endocr Dev. 2011;21:23-29.
⁷ 雅培保兒加營素 - 香港最多受訪私家兒科醫生推薦的幼兒/小童助長營養補充品。根據香港尼爾森市場調查公司於2018年之調查。調查對象為香港私家兒科醫生。樣本數目為57。(Copyright © 2019, The Nielsen Company)

資料及參考來源：https://bit.ly/3gtwvEe

(HKG.2024.54511.PDS)

(特約)

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