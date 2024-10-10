膝關節｜中醫師解構前交叉韌帶綜合症病徵　急性及緩解期治療有別

▲ （圖：istock）

前交叉韌帶是膝關節內韌帶，俗稱前十字韌帶，作用是維持膝關節的穩定性。註冊中醫師唐文儀博士表示，若膝關節前部疼痛，受力時疼痛加劇，應盡快求醫，避免病情惡化。

病人陳小姐每星期都會打兩次羽毛球，這日她一臉愁容前來︰「唐博士，麻煩你睇睇我隻腳有無得救，醫生叫我照MRI，必要時考慮做手術，我真係唔想。」

唐博士先為陳小姐左膝觸診，再對比兩膝做活動能力測試，「好在未有傷及半月板，我判斷你係前交叉韌帶綜合症，你要唔要試下針灸、手法治療，睇下治療效果先？」

陳小姐即時面露笑容，「好，我想試中醫治療，我今次會聽話戒口。」

唐博士說︰「除了戒口，你要聽話停止劇烈運動，要做簡單關節鍛練運動，強化關節的力量和穩定。」

運動時急停急轉彎 易損韌帶

膝關節的前交叉韌帶，是由細密的彈性纖維組成，連接股骨至脛骨，作用是維持膝關節的前後穩定。致病原因，除了嚴重撞擊下造成的外傷，一般在高速運動中如急停、急轉彎等動作，會令膝關節過伸、轉動，導致韌帶損傷。常見容易發生的運動包括羽毛球、足球、籃球、滑雪、體操等，臨床多見女性患者。

唐博士表示，前交叉韌帶綜合症的特徵是膝關節前部疼痛，關節於正常活動或被動外翻、受力時疼痛加重。疼痛多為持續性，或使睡眠質素下降，稍為休息或進行熱敷可以暫緩疼痛。臨床上，患者的膝關節前部會有壓痛點，拉傷患者表現為瀰漫性壓痛。

急性期以化瘀 消腫止痛為主

唐博士解釋；「當膝關節韌帶斷裂時，患會聽到關節內有彈響聲。而韌帶有嚴重損傷，患者在膝關節前方施加壓力，可能會出現關節鬆弛。另外，膝關節創傷後併發的滑囊炎、肌腱炎、關節炎或膝關節內部紊亂，有可能混淆臨床表現。嚴重患者也會傷及半月板。」

中醫治療此症，急性期以活血化瘀、消腫止痛為主。緩解期主要養血活血、舒筋、通利關節。不過，若然交叉韌帶完全斷裂、外或後側穩定結構損傷，便需及早進行交叉韌帶重建手術。

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