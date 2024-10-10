氣管敏感︱轉季氣管敏感咳唔停　中醫推介1物按摩穴位止咳即見效

▲ 轉季氣管敏感咳唔停 中醫推介1物按摩穴位止咳即見效

【氣管敏感/咳嗽/止咳/止痕/轉季/秋季咳嗽/中藥/穴位按摩/中醫/黃天賜】轉季時常出現氣管敏感咳嗽情況，非常惱人。香港註冊中醫師黃天賜為大家拆解病位病因，更介紹一款中藥「外治法」，用其按摩3個穴位，止咳及時見效。

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氣管敏感咳嗽︱病位及病因

中醫認為肺主皮毛，氣管的黏膜和呼吸道的敏感性受肺的影響，因此，氣管敏感和咳嗽常被視為肺氣虛、肺陰虛或外邪侵襲的表現。

而病因可分為以下幾類：

1. 環境與體質的影響

寒冷、潮濕或乾燥的氣候，長期在密封的空調環境生活，都可能刺激呼吸道，導致氣管敏感。

空氣中的污染物、過敏原（如花粉、灰塵、煙霧、化學香料等）會刺激氣管黏膜，導致過敏反應。這類人群可能表現為容易感冒、咳嗽，或對環境變化敏感。

2. 飲食習慣

長期忽視冷飲對身體的影響，或長期嗜生冷、辛辣、刺激性食物可能導致肺氣受損，進而影響氣管的健康。

3. 睡眠習慣

長期睡眠不足或作息不規律會影響骨髓晚間造血機制，影響身體正常的免疫功能，容易引發氣管敏感，咳嗽。

4. 不良姿勢

長時間低頭或不當坐姿，可能會影響胸廓的發展和呼吸肌肉的正常運作，影響胸部經脈通道慢性阻塞的障礙，增加影響胸部呼吸肌肉和氣管的舒張功能問題。

氣管敏感咳嗽︱紓緩方法

「外治法」是中醫一種常用的治療方法，透過直接作用於皮膚和穴位，達到疏通經絡、解表祛邪的效果。 薄荷腦 作為一種常見的濃縮的解表中藥，具有清涼、解熱、疏風的作用，能夠及早緩解咳嗽症狀，防病變。

解表散寒：能夠驅散外邪，特別是風寒引起的咳嗽。

清熱解毒：對於因熱引起的咳嗽也有一定的緩解作用。

潤喉止咳：薄荷腦可幫助紓緩喉嚨不適，減少咳嗽。

使用含薄荷腦的肌肉舒緩劑（藥油）按摩，可以選擇以下幾個相關的穴位：

1. 在背部第3胸椎棘突下，背部，胸部的呼吸肌肉，用含薄荷腦的藥油輕輕按摩肺俞穴，可以幫助疏通肺經，增強肺的功能，緩解咳嗽。

2. 在胸部，鎖骨下緣與胸骨的呼吸肌肉，用含薄荷腦的藥油按壓和按摩中府穴，有助於清肺解表，減輕咳嗽症狀。

3. 在手背，拇指與食指之間的凹陷處，使用含薄荷腦的藥油按壓合谷穴，能夠調理全身氣血，對咳嗽有輔助療效。

氣管敏感咳嗽︱注意事項

按摩時間約為1-2分鐘，每天可重複3-5次。

在按摩的過程中，可以根據個人感受調整力度，保持放鬆。

孕婦使用前需諮詢醫師，如果症狀持續不改善，建議尋求專業醫療建議。

此外，患有咳嗽亦需留意有無同時伴有其他不適，並在求診時告之醫師。如久咳不癒，特别是伴有低燒、消瘦者，則須盡快到醫院排除結核病、肺腫瘤等；有伴反酸／燒心者亦需排除胃食道反流症。

▲ 香港註冊中醫師黃天賜

黃天賜中醫教授

香港城市大學榮譽院士

香港中醫骨傷學會(永遠榮譽會長)

香港註冊中醫師

廣州中醫藥大學教授

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