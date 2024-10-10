議員紛趁「死綫」前換電動車　立法會充電位供不應求要增加

▲ 立法會主席梁君彥昨日話，留意到停車場現有的15個充電停車位，現在已供不應求。(梁君彥fb圖片)

今年的財政預算案將「一換一」電動車稅務寬減計劃延長至2026年，但下調了電動私家車首次登記稅寬減額度，車價超過50萬元更不獲寬免，不少有意換車人士趁3月31日「死綫」前入手。原來，有不少議員都在今年換了電動車。

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立法會主席梁君彥昨日話，隨着愈來愈多議員使用電動車，留意到停車場現有的15個充電停車位，現在已供不應求。因此，秘書處已增設11個中速充電位，今年底前更會再增設4個快速充電車位。

▲ 今年年頭換比亞迪電動車的A4聯盟議員林素蔚。(林素蔚fb圖片)

今年年頭換比亞迪電動車的A4聯盟議員林素蔚話，很多車主都趁「死綫」前，趕住換電動車，議員或議員助理都不例外，很多都換了電動車，平均至少有30架。她說，立法會本身電車充電位停車位不夠，要排隊才有得充電，星期三立法會大會停車場及「鼓底」都泊滿車。她建議，如果可在「鼓底」加車位，停車場內增加充電位，要夠車位讓充電後的車駕出來；如果可以安裝更多快充，讓車1小時內充滿，更多車可受惠，舉例她的電動車若「中充」要充電10小時，才充滿電。

平時揸電動車的民建聯議員陳恒鑌話，現時的充電位的確不足夠，透露出現在立法會的電動車約20至30架，秘書處曾試過要打電話呼籲車主離開充電位，但相信加設充電位後便足夠。換了電動車2年的他話，約1年前在立法會的電動車只有1至2架，相信只會愈來愈多人換電動車。

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