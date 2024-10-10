童樂居案｜警方及律政司形容裁決彰顯公義　冀起阻嚇作用、築起保護兒童安全網

▲ （警方FB截圖）

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」於2021年爆出虐兒醜聞，案件已全部審結，被起訴的34名職員中，33人被裁定罪成，31人被判監，刑期由1個月至5年4個月不等；另有2人獲判180小時社會服務令。律政司及警方表示歡迎判決，形容判刑彰顯公義，冀判決及刑罰能起阻嚇作用，防止類似事件再發生，並築起社會保護兒童的安全網。

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童樂居虐兒案2021年揭發，警方及律政司隨後成立保護易受傷害證人及兒童小組。警方家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，今年1至7月，警方共錄得800宗虐兒案件，當中495涉及身體傷害，超過8成案件的施虐者負責管教兒童。受害人方面，6至11歲兒童佔4成，年紀最小未滿1歲。她指，受害人年紀細或有特殊需要，表達能力有限，照顧者疲勞或面對壓力時容易失去耐性，長期纍積的情緒可能一觸即發，導致虐兒。

陳幸明指，所有人都有能力預防虐兒案件發生，甚至成為受虐兒童的唯一拯救者。她以「童樂居」案為例，指案件全憑一名鄰居舉報揭發事件，社會所有人在預防虐兒事件方面都責無旁貸，而相關調查、檢控及福利跟進工作亦刻不容緩。她續指，「童樂居」案曝光後，律政司很快已與警方接洽，提供即時及持續的法律意見，分析大量文件和逾6萬小時的閉路電視片段，整理逾200項控罪，由警方調查至落案起訴34人，僅花約半年時間。

律政司署理高級檢控官歐陽巽熙指，童樂居案件的處理流程，反映成立專責小組的抱負，雖然虐兒事件「一件都嫌多」，但有案件發生時，無論是律政司或警務處都會盡力處理案件，毋忘成立專責小組的初心，希望證人可以早日重獲新生。

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