重陽節禁忌｜重陽節是「極陽日」4個生肖小心沖煞　命理師公開6大禁忌：夫妻忌做1事

▲ 重陽節是「極陽日」，4個生肖小心沖煞，命理師公開6大禁忌。

【重陽節/重陽節禁忌/重陽節習俗/重陽節2025/生肖/開運法/家事百科】10月11日（星期五）是重陽節，民間一向有登高和掃墓的習俗。不過有玄學家提醒，重陽節是「極陽日」，有4個生肖的人士要特別小心，避免外出以致沖煞，並提供在重陽節要遵守的6大禁忌。

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重陽節禁忌｜重陽節是極陽日

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，拆解重陽節的習俗和禁忌。他指出，相傳重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉次離開平日生活環境躲避凶氣。

小孟老師續指，九在易經中就代表「陽」的數字，農曆九月九日重陽節就是極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節，在當日有6大禁忌要留意。

重陽節禁忌｜6大禁忌要留神

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重陽節禁忌｜4個生肖避免外出沖煞

小孟老師又提醒，重陽節有4個生肖要特別小心，避免外出，以免沖煞。

Top 4：屬龍

屬龍的人今年犯太歲，因此在重陽節不宜前往山區、山坡邊，以免跌倒。

Top 3：屬虎

屬虎的人當日正沖，重陽節當天也會沖水煞，所以不宜到易生交通事故的地方，或者前往有人往生的地方，以免被「抓交替」（搵替死鬼）。另外，亦不宜到海邊或河堤邊，以避開水煞，以免心情不悅和不舒服。

Top 2：屬狗

屬狗的人重陽節不宜前往較陰的地方，例如醫院、殯儀館、池塘邊，以免煞氣太重身體不適。

Top 1：屬牛

屬牛的人避免前往大樹樹蔭下，因為容易在樹蔭下沖犯煞氣，導致身體不適。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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