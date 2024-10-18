一文比較市面4大熱門蟲草CS4  教你揀功效最好強身補品

又到轉季時節，乍暖還寒的天氣較易生病，尤其是呼吸道不適或出現敏感徵狀如打噴嚏、咳、流鼻水等。要提升免疫力就要及時進補。秋冬季進補可選冬蟲夏草，它是最早被記載的蟲草菌之一，其藥用價值高，具增強免疫力、補肺益腎、抗疲勞、抗氧化等功效，是中國傳統名貴的中藥材。為方便都市人進補，坊間推出林林總總的蟲草產品，當中有野生又有培植，到底應如果選擇？是否腺苷含量愈高，功效就愈好？這次將為大家比較市面上4大熱門蟲草CS4產品，教你精明挑選功效最好的強身補品。

冬蟲夏草適合不同體質人士 強身健體補氣血

冬蟲夏草含多種活性成分，主要包括蟲草素（Cordycepin），具有抗毒、抗菌、抗炎、寧神安睡、抗老化的作用；蟲草酸（Cordycepic acid），改善氣管敏感、鼻敏徵狀、增強免疫力的作用；蟲草多醣（Cordyceps polysaccharide），能補肺強肝、養精益氣、增進活力及腦力，以及腺苷（Adenosine），有助改善失眠、滋陰補腎的功效。這些成分共同協作，使冬蟲夏草達至強身保健的功效，而且性質溫和，不同體質都適合服用

野生VS培植點揀好？

市面上的冬蟲夏草分別有野生及人工培植，到底兩者之間有甚麼差異？首先，野生蟲草生長於高海拔地區，如中國的西藏和青海，這些地方的特殊環境使其能夠吸收豐富的營養成分。但生長環境難以控制，品質亦會各有差異。由於採集困難且產量有限，野生蟲草的價格通常相對較高，並被視為名貴的中藥材。相對而言，人工培植的蟲草則是在人工控制的環境中生長，使用特定的基質和條件進行培養，其生產成本較低，價格也較為平易近人。

其次是安全性，野生蟲草雖然於自然環境優越的地方生長，但也容易受到污染影響，如工業活動、農藥使用、重金屬污染等。而培植蟲草則可以在控制環境下生長，如溫室或專門的培養設施。這樣的環境能夠有效避免重金屬和其他污染物的影響，確保產品的安全性和純度。此外，培植蟲草的生產過程可以進行嚴格的監控和管理，從而減少病蟲害和污染的風險。

選購蟲草產品關鍵看成分

不過都市人未必有時間到藥材店買冬蟲夏草煲湯，而且原條冬蟲夏草亦較昂貴，亦很難辨真偽，費時失事，因而近年很多人都會選擇蟲草保健品。坊間有蟲草保健品標榜腺苷含量最高，但選擇蟲草保健品是否腺苷含量愈高，功效就愈好？其實不是，坊間有很多蟲草保健品添加了其他雜亂成分如蟲草花、姬松茸等，這些都不是蟲草菌絲體。這些成分不是由冬蟲夏草中分離出來的菌種，亦沒有收載於《中華人民共和國藥殿》及國家藥品標準中。因此在選購蟲草保健品時，成分是非常重要的指標。更有保健品會加入腺苷提取物來提升腺苷含量，這些成分像「掩眼法」般提升腺苷的含量，但事實上不夠純正，影響效果。再者，腺苷只是蟲草活性成分的其中一種，盲目追求高腺苷含量的蟲草保健品，蟲草功效亦會不夠全面。

一圖比較4大熱門蟲草CS4 產品A最安全有效

這次特意在坊間搜羅4大熱門草蟲CS4產品作比較，對比每款產品的成分、認證及產地，看看哪一款最純正、安全及有效。結果顯示，產品B混入其他能提升腺苷含量的雜亂成分，產品D更沒有清晰列明有否獲得安全認證，有欠透明度。當中只有產品A配方最純正，無添加其他雜亂成分，如北蟲草、姬松茸等。更加入了維他命D3，雙效增強免疫力。而且由GMP大藥廠於香港製造，亦得到醫護學會認證，保證成分安全有效，絕對是不二之選。

太醫殿蟲草王Cs-4獲醫護學會認證 屬信心首選

其實產品A就是太醫殿蟲草王Cs-4，採用優質蟲草菌絲體Cs-4，以特有技術培植處理，提煉出優質蟲草菌絲體Cs-4的活性成分，配方同時添加維他命D3，可促進免疫系統健康，令免疫力雙效提升。專為免疫力不足，抵抗力低下或體虛易攰人士而設。其活性成分能補益肺腎，有助提升免疫力，促進上呼吸道健康，更可改善失眠，減輕疲勞。而且獲得醫護學會認證，有93%醫護用家推薦*，91%醫護用家認同能有效改善呼吸道健康及增強免疫力*，是信心的保證！

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*根據香港醫護學會在2024年5月至8月份期間對49位從事醫護工作人士進行的「太醫殿蟲草王Cs-4產品試用滿意度調查」。

（特約）