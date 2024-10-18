  • 20°C
香港時間：2025115日 (三) 19:07

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一文比較市面4大熱門蟲草CS4  教你揀功效最好強身補品

特約

發布時間： 2024/10/18 00:00

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

又到轉季時節，乍暖還寒的天氣較易生病，尤其是呼吸道不適或出現敏感徵狀如打噴嚏、咳、流鼻水等。要提升免疫力就要及時進補。秋冬季進補可選冬蟲夏草，它是最早被記載的蟲草菌之一，其藥用價值高，具增強免疫力、補肺益腎、抗疲勞、抗氧化等功效，是中國傳統名貴的中藥材。為方便都市人進補，坊間推出林林總總的蟲草產品，當中有野生又有培植，到底應如果選擇？是否腺苷含量愈高，功效就愈好？這次將為大家比較市面上4大熱門蟲草CS4產品，教你精明挑選功效最好的強身補品。

冬蟲夏草適合不同體質人士 強身健體補氣血

冬蟲夏草含多種活性成分，主要包括蟲草素（Cordycepin），具有抗毒、抗菌、抗炎、寧神安睡、抗老化的作用；蟲草酸（Cordycepic acid），改善氣管敏感、鼻敏徵狀、增強免疫力的作用；蟲草多醣（Cordyceps polysaccharide），能補肺強肝、養精益氣、增進活力及腦力，以及腺苷（Adenosine），有助改善失眠、滋陰補腎的功效。這些成分共同協作，使冬蟲夏草達至強身保健的功效，而且性質溫和，不同體質都適合服用

野生VS培植點揀好？

市面上的冬蟲夏草分別有野生及人工培植，到底兩者之間有甚麼差異？首先，野生蟲草生長於高海拔地區，如中國的西藏和青海，這些地方的特殊環境使其能夠吸收豐富的營養成分。但生長環境難以控制，品質亦會各有差異。由於採集困難且產量有限，野生蟲草的價格通常相對較高，並被視為名貴的中藥材。相對而言，人工培植的蟲草則是在人工控制的環境中生長，使用特定的基質和條件進行培養，其生產成本較低，價格也較為平易近人。

其次是安全性，野生蟲草雖然於自然環境優越的地方生長，但也容易受到污染影響，如工業活動、農藥使用、重金屬污染等。而培植蟲草則可以在控制環境下生長，如溫室或專門的培養設施。這樣的環境能夠有效避免重金屬和其他污染物的影響，確保產品的安全性和純度。此外，培植蟲草的生產過程可以進行嚴格的監控和管理，從而減少病蟲害和污染的風險。

選購蟲草產品關鍵看成分

不過都市人未必有時間到藥材店買冬蟲夏草煲湯，而且原條冬蟲夏草亦較昂貴，亦很難辨真偽，費時失事，因而近年很多人都會選擇蟲草保健品。坊間有蟲草保健品標榜腺苷含量最高，但選擇蟲草保健品是否腺苷含量愈高，功效就愈好？其實不是，坊間有很多蟲草保健品添加了其他雜亂成分如蟲草花、姬松茸等，這些都不是蟲草菌絲體。這些成分不是由冬蟲夏草中分離出來的菌種，亦沒有收載於《中華人民共和國藥殿》及國家藥品標準中。因此在選購蟲草保健品時，成分是非常重要的指標。更有保健品會加入腺苷提取物來提升腺苷含量，這些成分像「掩眼法」般提升腺苷的含量，但事實上不夠純正，影響效果。再者，腺苷只是蟲草活性成分的其中一種，盲目追求高腺苷含量的蟲草保健品，蟲草功效亦會不夠全面。

一圖比較4大熱門蟲草CS4 產品A最安全有效

這次特意在坊間搜羅4大熱門草蟲CS4產品作比較，對比每款產品的成分、認證及產地，看看哪一款最純正、安全及有效。結果顯示，產品B混入其他能提升腺苷含量的雜亂成分，產品D更沒有清晰列明有否獲得安全認證，有欠透明度。當中只有產品A配方最純正，無添加其他雜亂成分，如北蟲草、姬松茸等。更加入了維他命D3，雙效增強免疫力。而且由GMP大藥廠於香港製造，亦得到醫護學會認證，保證成分安全有效，絕對是不二之選。

太醫殿蟲草王Cs-4獲醫護學會認證 屬信心首選

其實產品A就是太醫殿蟲草王Cs-4，採用優質蟲草菌絲體Cs-4，以特有技術培植處理，提煉出優質蟲草菌絲體Cs-4的活性成分，配方同時添加維他命D3，可促進免疫系統健康，令免疫力雙效提升。專為免疫力不足，抵抗力低下或體虛易攰人士而設。其活性成分能補益肺腎，有助提升免疫力，促進上呼吸道健康，更可改善失眠，減輕疲勞。而且獲得醫護學會認證，有93%醫護用家推薦*，91%醫護用家認同能有效改善呼吸道健康及增強免疫力*，是信心的保證！

現在更可以加入太醫殿優惠關注組，只要有優惠就會通知你！

立即了解更多太醫殿蟲草王優惠：https://bit.ly/3U1bR2K

立即購買：https://bit.ly/4cugwRA

太醫殿推廣員萬寧地址：https://bit.ly/3NhCixb

*根據香港醫護學會在2024年5月至8月份期間對49位從事醫護工作人士進行的「太醫殿蟲草王Cs-4產品試用滿意度調查」。

（特約）

最高瀏覽

雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
雙宋離婚｜宋慧喬首談與宋仲基離婚　5年來慘遭無數謾罵每天做1事療傷
急症室最長等候時間（01月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月15日 時間16:05）
唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客　顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？
唐詩詠麵包店｜視后唐詩詠麵包店被批態度惡劣疑趕客　顧客發文狂數3宗罪：難道我冇俾錢？
消委會智能電視2025｜首測55吋4K智能電視　低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要【內附名單】
消委會智能電視2025｜首測55吋4K智能電視　低中價樣本功能勝OLED滿足一般需要【內附名單】
星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界
星二代｜陳凱琳鄭嘉穎細仔2歲生日會超盛大　獨立屋花園佈置成Baby Shark海洋世界