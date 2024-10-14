寫滿愛愛滿瀉︱中五女生立志從醫壓力爆煲罹患厭食症　精神科醫生：勿逼自己做足100分

▲ 陳醫生指要學習接受不完美，不是每一項事情都要逼自己做足100分。

小雲你好嗎？已經好幾年沒見，相信你應該已經順利由醫學院畢業，成為醫生了吧！沒有機會再見希望是好事，代表你的厭食症已經康復，沒有再復發了。

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回想多年前，你在中五時發病。因為就讀寄宿學校的競爭，再加上要考GCSE的壓力，開始病發時，體重在一兩個月內急降，BMI只有14。幸好當時得到父母的支援，尤其是你媽媽明白事理，亦知道如何在家中督導及支援你進食，所以只需要在日間中心進行治療，而且效果不錯。此後你就沒有再返英國寄宿學校就讀，在本地國際學校繼續A-Level課程，期間一切順利。你的成績斐然，差不多接近100分，對你來說不是什麼壓力，以為你可以順利過渡升入大學讀心儀的醫學院。

記得當時你及家人問我你適合讀醫科嗎，我就蠻有信心地說應該可以。可是就在F7那年，你跟媽媽回來複診，當時見到你骨瘦如柴，把我嚇了一跳！你告訴我你不是厭食，也不是害怕增肥，只是太忙沒有時間進食。你給我的原因是你要準備醫學院的面試，不容有失，完美主義的性格驅使你在每一個人體的系統都做了深入的研究，無論是胸肺科、心臟科還是神經科等，你都預備了一個很厚的File預備作答。

當時我跟你說你應該可以開醫學院面試訓練班了！

想不到面試的壓力變成你厭食症復發的誘因，當時心臟醫生已經警告你要入院治療，因為心跳只得每分鐘30至40多的頻率，生命危在旦夕，你卻苦苦要求我容許你在門診或日間中心治療，因為你要預備入醫學院，很想做一位醫生。我記得當時跟你說，如果你已經入了醫學院，就好像當日在門診學習的醫學生，你會怎樣勸自己接實證治療及入院治療呢？

最後你終於同意自願入院，卻要求我允許你帶同厚厚的醫學院書籍入院，同時準備要學習怎樣穿針做手術等等。我當時告訴你，你的治療計劃是學習接受不完美，不是每一項事情都要迫自己做足100分，做得夠好就是了。記得入院後，在治療計劃上你和家人都很合作，跟專業團隊了解病情進展，目標是到外國讀醫科。

媽媽很擔心，幸好最後順利進入本地醫學院，雖然遲了開學，但是身體已康復到正常的BMI。你告訴我督導及情緒支援進食令你不再害怕食物，並減低了很多進食時的規條，最後出院時亦預備接受長時間的心理治療，最重要是讀書合格就可以了，要在醫學院打持久戰，將來重要的考試才適當地努力，平時做得good enough就是了。

還記得當時你畫給病房了一幅圖畫，並寫下一些心聲給我們。你當時說J4病房是你的監獄，但是最後你亦明白厭食病魔令你一直活在他的監禁下，我們一同把健康的你釋放出來。

最後希望你可以順利進入專科訓練，作為醫生最後的挑戰，就是親身成為病人，令我們明白病人的切身感受。在此送給你，我很喜歡的歌，我覺得作為醫生，我們就好像是Bridge Over Troubled Water！以此為勉！

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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