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大地任我行｜男子貪方便直接橫過青山公路　網民斥自私：害人害己

社會

發布時間： 45 分鐘前

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男子貪方便，直接橫穿青山公路。

任何事情都沒有生命重要！近日，一網民在Facebook群組「香港突發事故報料」內上傳照片，從中可見一名男子橫過青山公路元朗馬路段，網民指責該行為「害人害己」。

據上照片可見，一名男子正獨自行至馬路中央，並翻過隔擋至馬路對面，過程中有私家車和貨車駛過，私家車經過時距男子非常近。

對於男子的危險行為，網民怒斥其不珍惜生命，同時也對司機不負責，「害人害己」、「害死司機」、「成功快幾分鐘，失敗都係快幾十年去見閰羅王」，由於該路段離仁愛醫院很近，也有網民諷刺「撞到唔使去醫院」。

但有網民指：「天橋冇電梯係好缺陷，又行得遠(如果去對面巴士站)，係唔太方便」，但還是表示生命更重要。

根據圖中的路牌信息可知，男子橫穿的公路是青山公路-元朗段，該路段來往方向共有6至7個車道，寬度總合超過30米，行車限速不低於50公里每小時，對於橫穿者和行駛車輛都非常危險。

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