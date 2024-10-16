超市大搜查丨家居生活用品一文盡覽　消委會洗頭水/抽濕機/風筒/面霜/保暖內衣【不斷更新】

▲ 消委會家居生活用品星級名單一文盡覽。

【電器／家電／消委會／消委會風扇／消委會抽濕機／消委會風筒／消委會洗頭水／消委會洗衣粉／消委會廁紙／消委會潤唇膏／消委會床單／消委會保暖內衣】本港消委會過去曾就不同範疇的家品、日用品及電器進行檢測，是消費者的參考指南。TOPick現整合了多項消委會推介清單，當中包括常見的家電類，如風筒、冷氣機、抽油煙機、抽濕機、循環扇；日用品類，如牙膏、洗頭水、洗衣珠、洗衣液、廁紙、保鮮紙；化妝品及護膚品類，如面霜、唇膏、粉底；以及家品類，如床單、餐具、保溫杯、保暖內衣等，讓讀者能一文睇盡最全面、最實用及針對性資訊。

消委會家電類丨循環扇、抽濕機、風筒、冷氣機、抽油煙機、洗衣乾衣機

消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星 夠涼夠靜又慳電最平$459 點擊閱讀此文章 消委會檢測｜14款抽濕機大比拼 8款抽濕機總評分超4.5高分 連登仔激推4款超好用 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒 一款$199性能媲美Dyson 日雜《LDK》比拼8款熱門風筒 點擊閱讀此文章 【超市大搜查】消委會測試3/4匹窗口冷氣機 推介4款寧靜兼慳電之選 點擊閱讀此文章 消委會抽油煙機｜消委會測試14款抽油煙機 9款抽吸力強2款達4.5星 一款$4,980媲美$1萬元西門子 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成 消委會推介6款高效能洗衣機 點擊閱讀此文章

消委會日用品丨牙膏、洗頭水、洗衣用品、消毒噴劑、廁紙、保鮮紙、密實袋

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消委會化妝護膚品丨保濕面霜、潤唇膏、粉底液、氣墊粉底

【超市大搜查】轉季天氣乾燥皮膚易缺水 消委會推薦14款高分保濕面霜 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜8成潤唇膏含致癌物 消委會推薦9款安全保濕之選 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜部分粉底含防腐劑或干擾荷爾蒙 消委會及《LDK》評測20款優質粉底液及氣墊粉底 點擊閱讀此文章

消委會家品丨床單、餐具、保溫杯、保暖內衣

【消委會測試】9款總評4星或以上床單 $59平價床單防蟎效能媲美千元貨 點擊閱讀此文章 消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒 消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌 點擊閱讀此文章 【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」 消委會教清洗貼士殺菌除臭 點擊閱讀此文章 超市大搜查｜消委會實測20款保暖內衣 6款越洗越暖升幅達20%【即睇名單】 點擊閱讀此文章

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