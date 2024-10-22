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超市大搜查丨家居生活用品一文盡覽　消委會洗頭水/染髮劑/吸塵機/風筒/保暖內衣【不斷更新】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

消委會家居生活用品星級名單一文盡覽。

【電器／家電／消委會染髮劑／消委會抽濕機／消委會風筒／消委會洗頭水／消委會洗衣粉／消委會廁紙／消委會潤唇膏／消委會床單／消委會保暖內衣】本港消委會過去曾就不同範疇的家品、日用品及電器進行檢測，是消費者的參考指南。TOPick現整合了多項消委會推介清單，當中包括常見的家電類，如風筒、冷氣機、抽油煙機、抽濕機、循環扇；日用品類，如牙膏、洗頭水、洗衣珠、洗衣液、廁紙、保鮮紙；化妝品及護膚品類，如面霜、唇膏、粉底；以及家品類，如床單、餐具、保溫杯、保暖內衣等，讓讀者能一文睇盡最全面、最實用及針對性資訊。

消委會潤唇膏2024｜消委會潤唇膏推薦９款安全之選

據本港天文台九天天氣預報，預計周四（24日）晚將一夜急跌9℃，而周五（25日）最低氣溫更會跌至22℃。秋季天氣變得乾燥，不少人身邊必備潤唇膏，綜合消委會潤唇膏推薦，一click即睇邊隻安全保濕又好用！

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👉🏻消委會潤唇膏2024｜8成潤唇膏含致癌物　消委會推薦9款安全保濕之選　最平$38

消委會家電類丨循環扇、抽濕機、風筒、冷氣機、抽油煙機、洗衣乾衣機、吸塵機

消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星　夠涼夠靜又慳電最平$459點擊閱讀此文章
消委會檢測｜14款抽濕機大比拼 8款抽濕機總評分超4.5高分 連登仔激推4款超好用點擊閱讀此文章
超市大搜查｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》比拼8款熱門風筒點擊閱讀此文章
【超市大搜查】消委會測試3/4匹窗口冷氣機　推介4款寧靜兼慳電之選點擊閱讀此文章
消委會抽油煙機｜消委會測試14款抽油煙機　9款抽吸力強2款達4.5星　一款$4,980媲美$1萬元西門子點擊閱讀此文章
超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機點擊閱讀此文章
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌點擊閱讀此文章

消委會日用品丨牙膏、洗頭水、染髮劑、洗衣用品、消毒噴劑、廁紙、保鮮紙、密實袋

【消委會】消委會測試17款普通牙膏　11款總評獲5星滿分牙膏名單點擊閱讀此文章
超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水點擊閱讀此文章
消委會染髮劑︱消委會推薦9款滿分名單50惠、Furnte上榜　評測揭6成半染髮劑含致敏物重金屬　點擊閱讀此文章
消委會洗衣粉｜15款平靚正洗衣珠+洗衣粉+洗衣液　一款表現最佳每次洗衫只需$1點擊閱讀此文章
【超市大搜查】檢測15款消毒噴劑殺菌消毒力　消委會：僅3款媲美酒精或稀釋漂白水點擊閱讀此文章
消委會報告︱消委會評測25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試　推介8款4星半廁紙名單點擊閱讀此文章
消委會保鮮紙︱14款高分保鮮紙密實袋　釋出有害物低又耐熱最平$11.5/盒點擊閱讀此文章

消委會化妝護膚品丨保濕面霜、潤唇膏、粉底液、氣墊粉底、精華、美容液

【超市大搜查】轉季天氣乾燥皮膚易缺水　消委會推薦14款高分保濕面霜點擊閱讀此文章
超市大搜查｜8成潤唇膏含致癌物　消委會推薦9款安全保濕之選點擊閱讀此文章
超市大搜查｜部分粉底含防腐劑或干擾荷爾蒙　消委會及《LDK》評測20款優質粉底液及氣墊粉底點擊閱讀此文章
消委會維他命C精華測試｜7款維他命C護膚品含香料致敏物　消委會推介4款5星精華美容液點擊閱讀此文章

消委會家品丨床單、餐具、保溫杯、保暖內衣

【消委會測試】9款總評4星或以上床單　$59平價床單防蟎效能媲美千元貨點擊閱讀此文章
消委會評測︱劣質陶瓷餐具恐致鉛中毒　消委會推介24款5星名單：$10國產貨完勝$310英國名牌點擊閱讀此文章
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭點擊閱讀此文章
超市大搜查｜消委會實測20款保暖內衣　6款越洗越暖升幅達20%【即睇名單】點擊閱讀此文章

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