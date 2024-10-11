家事百科｜幾乎所有人做錯！生肉不能直接沖洗　4大處理肉類血水方法

▲ TOPick教大家清洗四大肉類的方法！

【家事百科/處理生肉方法】近日天氣轉涼秋意漸濃，又是打邊爐的時候，食材除講求新鮮之外，食物衛生也是最基本，惟大部份人在處理生肉的時候，卻用錯清洗方法，以自來水沖洗鮮肉血水或污垢，這樣做不但破壞肉質和洗掉肉汁，反而增加食物中毒風險，為什麼呢？就由TOPick講解一下原因，另外集結各文獻和專家建議後，教大家清洗各種肉類的方法。

▲ 生肉不能胡亂以自來水沖洗！（取自Istock）

處理生肉方法｜亂沖洗肉類增食物中毒機會

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的指引，以自來水清洗生肉未能徹底殺菌之餘，更有機會令細菌傳播，尤其是清洗雞肉，會將病原菌如沙門氏菌和大腸桿菌，透過水花濺落廚房檯面、食具器皿或其他食材上，因而增加交叉污染的風險，導致進食者食物中毒，甚至引發急性腸胃炎，造成發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等。

基本上真空包裝或用塑膠盒裝好的肉類不需用水沖洗，透過高溫烹煮已可徹底殺死病原菌，不過若想去除血水或腥味，也有以下的方法。

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處理生肉方法｜1. 牛肉、雞肉清洗方法：

鮮牛肉可以檸檬水浸泡，可以去腥羶味；至於雞肉同樣易帶有腥味，可用清水加白醋浸泡。

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處理生肉方法｜2. 豬肉或排骨、豬潤清洗方法：

烹調豬肉和排骨前，可以用鹽和麵粉浸泡，有助去除血水；至於豬潤可以用牛奶浸泡。

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處理生肉方法｜高溫煮熟是殺菌最佳方法

無論牛、雞、豬或內臟，高溫煮熟才是殺死病原菌的最佳方法，當然不同種類的肉類，烹煮時要求的「中心溫度」也不同，譬如雞肉常見有沙門氏菌、李斯特菌或禽流感病毒，建議中心溫度達74度C以上。

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