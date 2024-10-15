兒童職業體驗｜10月3大「小小店長企劃」完成有證書　學習打理貓貓體驗館/台式手搖店/吐司店

▲ 《小小店長企劃》讓孩子穿上專屬的制服在貓貓體驗館、台式手搖店及吐司店擔當店長的角色。

【親子好去處/兒童職業體驗/小小店長企劃】小朋友們也喜歡探索新的事物，在家中、學校也會常常扮起醫生、老師等角色，體驗不同職業當中的樂趣。為此，有製作團隊專為小朋友度身設計了一個《小小店長企劃》，讓孩子穿上專屬的制服在貓貓體驗館、台式手搖店及吐司店擔當店長的角色，當中更需要完成不同具挑戰性的任務，除了認識職業技能，從中更可培養孩子的責任感，提升學習動力！事後更會被考問在課堂中學過的知識，只要回答正確便會得到畢業證書，令小孩子的滿足感大大提升。

最新影片推介︰

兒童職業體驗1｜貓貓體驗館店長

位於荃灣西的「Meow Art Coffee 喵公館」是一間以貓貓為主題的多用途工作室，佔地1,600呎，店內有12隻可愛貓店長駐場。對於喜歡動物或計劃飼養貓狗的小朋友來說，是一個很好的機會去實習及確認自己是否適合擔當起照顧寵物如此重要的責任。

首先，小朋友要穿上專屬制服，然後參觀貓貓體驗館，隨後便要動手去體驗照顧貓咪的任務，包括打理貓咪起居、清潔貓房、與貓咪梳毛互動。工作完成後，孩子們更會獲得店長頒發工作證書以示鼓勵。

兒童職業體驗1｜貓貓體驗館活動內容

活動日期及時間：

10月18日，5:30pm-7:00pm（1.5小時）

10月26日，12:00nn-1:30pm（1.5小時）

對象：一名3至15歲的小朋友及一位大人陪同

費用：$380（已包含1位小童體驗及1位大人免費入場及限定坐館優惠）

地址：荃灣柴灣角街38-40號銓通工業大廈16樓B室（近荃灣西站）

▲ 位於荃灣西的「Meow Art Coffee 喵公館」是一間以貓貓為主題的多用途工作室，佔地1600呎，店內有12隻可愛貓店長駐場。（KKday提供圖片）

兒童職業體驗2｜花斑茶社店長

現在手搖飲品盛行，深受大人、小孩的喜愛。花斑茶社是香港的茶飲品牌，其宗旨是傳承地道台式奶茶製作工藝。參與其小店長計劃，可以令小孩深深體會到一杯好喝的茶飲的背後，究竟經歷過什麼的製作過程，讓孩子更會珍惜到當中的「美味」。

店長會先為小朋友介紹品牌的故事，然後便開始為開店作好準備，小朋友們更要參與為店舖作宣傳的過程，十分不容易！而最後，他們當然也要學習如何製作一杯手搖茶飲。

兒童職業體驗2｜花斑茶社活動內容

活動日期及時間：10月20日，3:00pm-4:00pm（1小時）

對象：一名3至15歲的小朋友

費用：$480（已包含1位小童體驗及製作體驗材料）

地址：九龍城道68號U Place地下G04號（近土瓜灣站A出口）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

兒童職業體驗3｜台式吐司店店長

來自台灣的過江龍品牌「犀牛犀牛」，以製作吐司、卷餅聞名，再配塔台灣大受歡迎的手搖飲品，成為香港人熱棒的食店之一，在港九新界共開立了十間分店。

在一小時體驗流程中，小朋友需要為店舖宣傳、打掃，之後便學習如果製作台式茶飲及厚吐司，成為一位稱職又全面的小店長！

兒童職業體驗3｜台式吐司店活動內容

活動日期及時間：10月17、31日，04:00pm-05:00pm（1小時）

對象：小童（3歲以上）

費用：$480（包括1位小童體驗及製作體驗材料）

地址：北角村里1號北角匯一期地下G13號鋪—台式吐司店犀牛犀牛

詳情及預訂【KKday網站】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】