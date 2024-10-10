  • 27°C
香港時間：20241010日 (四) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜連鎖日式火鍋「牛一」屯門店10.13結業　全港僅剩4分店網民不可惜

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

主打平價日式火鍋放題的連鎖火鍋店「牛一」屯門市廣場分店貼出告示指將於10月13日最後營業。

秋風起，很快又到打邊爐的季節，日式、台式火鍋放題相信是不少人的至愛，但有火鍋店已敵不過結業潮。近日有網民發現位於屯門市廣場，開業逾10年，主打平價日式火鍋放題的連鎖火鍋店「牛一」（Nabe One）分店門口貼上「租約期滿．休業啟示」，最後營業日為2024年10月13日（本周日），很多街坊得悉後卻認為不可惜，並分析了結業原因。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
靚媽揀海味｜陳爽教分辨7種花膠　其中1種拍賣價達6位數

屯門市廣場的分店開業初期甚受街坊歡迎，等位甚至要排一個小時隊。有網民在facebook群組「真．屯門友」中發帖文分享「牛一」屯門市廣場分店結業消息，引起網民對其結業有不同意見。有網民留言稱其價錢愈來愈貴，「質素又唔係十分好，唔做係遲早嘅事」；也有留言稱以前多人等位，但屯門分店永遠不會做優惠，現在被屯門人「遺棄」，只可以說不可惜。

有網民則稱「好可惜」，因為便宜，座位闊落「又可以食得耐」；有人則問是租金太貴抑或無客，相信是生意不太理想，憶述「以往午市及晚市門外都有二三十人排隊等食，而家冇呢枝歌仔唱！」

點擊圖片放大
+2

有街坊稱被屯門人「遺棄」不可惜

「牛一」在啟示中感謝大家一直以來的支持：「牛一謹此衷心致謝，希望不久將來再能為大家服務」，又說大家可繼續前往其他分店享用。

「牛一」高峰期在香港曾一度有7間分店，屯門分店結業後，就剩下香港仔、太子、尖沙咀及筲箕灣4間分店。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜金記冰室調景嶺店執笠物品被拍賣　新界分店全線結業由全盛40間執剩12間
12:36 2024/10/09
結業潮｜金記冰室調景嶺店執笠物品被拍賣　新界分店全線結業由全盛40間執剩12間
結業潮｜南小館全線結業最後分店營業至10月中　網民分析執笠原因建議原址開呢類舖頭
16:43 2024/10/07
結業潮｜南小館全線結業最後分店營業至10月中　網民分析執笠原因建議原址開呢類舖頭
親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園
17:12 2024/10/07
親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園

你可能感興趣

結業潮｜金記冰室調景嶺店執笠物品被拍賣　新界分店全線結業由全盛40間執剩12間
12:36 2024/10/09
結業潮｜金記冰室調景嶺店執笠物品被拍賣　新界分店全線結業由全盛40間執剩12間
結業潮｜南小館全線結業最後分店營業至10月中　網民分析執笠原因建議原址開呢類舖頭
16:43 2024/10/07
結業潮｜南小館全線結業最後分店營業至10月中　網民分析執笠原因建議原址開呢類舖頭
親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園
17:12 2024/10/07
親子好去處｜區內近10年最大灣仔合和商場11月試業　設兒童遊樂設施+6萬平方呎綠化公園
網絡熱話 結業 日式火鍋 屯門市廣場 屯門市廣場 tmt plaza Facebook群組 美食 放題 火鍋 屯門

最高瀏覽

工人姐姐︱印傭突然家中產子驚人影片瘋傳　僱主不能解僱後續咁處理
工人姐姐︱印傭突然家中產子驚人影片瘋傳　僱主不能解僱後續咁處理
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
航空糾紛｜2女子著露臍裝上機拒穿外套　遭空少趕落機兼無退款
航空糾紛｜2女子著露臍裝上機拒穿外套　遭空少趕落機兼無退款
一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
猝死危機︱日本男主播三上大樹猝逝終年38歲　09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響
猝死危機︱日本男主播三上大樹猝逝終年38歲　09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響