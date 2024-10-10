結業潮｜連鎖日式火鍋「牛一」屯門店10.13結業　全港僅剩4分店網民不可惜

▲ 主打平價日式火鍋放題的連鎖火鍋店「牛一」屯門市廣場分店貼出告示指將於10月13日最後營業。

秋風起，很快又到打邊爐的季節，日式、台式火鍋放題相信是不少人的至愛，但有火鍋店已敵不過結業潮。近日有網民發現位於屯門市廣場，開業逾10年，主打平價日式火鍋放題的連鎖火鍋店「牛一」（Nabe One）分店門口貼上「租約期滿．休業啟示」，最後營業日為2024年10月13日（本周日），很多街坊得悉後卻認為不可惜，並分析了結業原因。

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屯門市廣場的分店開業初期甚受街坊歡迎，等位甚至要排一個小時隊。有網民在facebook群組「真．屯門友」中發帖文分享「牛一」屯門市廣場分店結業消息，引起網民對其結業有不同意見。有網民留言稱其價錢愈來愈貴，「質素又唔係十分好，唔做係遲早嘅事」；也有留言稱以前多人等位，但屯門分店永遠不會做優惠，現在被屯門人「遺棄」，只可以說不可惜。

有網民則稱「好可惜」，因為便宜，座位闊落「又可以食得耐」；有人則問是租金太貴抑或無客，相信是生意不太理想，憶述「以往午市及晚市門外都有二三十人排隊等食，而家冇呢枝歌仔唱！」

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有街坊稱被屯門人「遺棄」不可惜

「牛一」在啟示中感謝大家一直以來的支持：「牛一謹此衷心致謝，希望不久將來再能為大家服務」，又說大家可繼續前往其他分店享用。

「牛一」高峰期在香港曾一度有7間分店，屯門分店結業後，就剩下香港仔、太子、尖沙咀及筲箕灣4間分店。

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