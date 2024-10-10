老妻少夫︱小鮮肉娶大20年包租婆準備生小孩　強調是真愛：經歷過的人才懂

▲ 小鮮肉娶大20年包租婆準備生小孩，兩人強調是真愛！

【忘年戀/老妻少夫/結婚/兩性關係】真愛無分年齡！深圳一位新郎與年長自己20年的包租婆結婚，更揚言準備生小朋友，兩人是房東和租客的關係，後來因日久生情譜寫忘年戀，不過很多人都不看好，認為男方只是看中了對方有物業，而且由租客榮升做包租公！兩人更將忘年戀的愛情故事放上網。

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新郎叫東森，是一名退伍軍人，兩人在2018年認識，當時他正創業失敗，差一點連房租都付不起，還好房東很和善，同意放寬期限。男方在陌生的城市感受到溫暖，於是開始追求善待自己的女房東雨姐，儘管對方比他年長20多歲，他也完全不在乎，認為在愛情的世界裡，年齡不是問題。一開始女房東拒絕，畢竟男方的年紀和兒子差不多，加上在意外界目光，所以並不願意，然而幾年時間過去了，感情日積月累，加上興趣愛好相投，雨姐從一開始的抗拒到慢慢接受，就決定在一起。

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老妻少夫︱男方:只有經歷過的人才懂

東森表示起初朋友都勸說過他，女方年紀大，但最後他開始對雨姐展開熱烈追求，一開始女方是非常抗拒，不過在他的「死皮賴臉」之下，女方表示願意和他試一試，最終決定結婚，目前正準備生孩子。男方在社交媒體賬號簡介中寫道：「一個深圳二婚房東跟一個頭昏租客，時間自會解答一切，只有經歷過的人才懂。」

老妻少夫︱兩人是真愛

而今年的國慶，這對相差20歲的戀人終於成婚，東森從一個創業失敗者，搖身一變成了包租公。面對外界的質疑。男方認為時間可以證明一切，他強調，雙方間的關係純屬愛情，和財富無關，兩人是真愛，他愛自己的妻子，和對方是不是富婆完全沒有關係，純粹「因為愛，所以愛！」

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老妻少夫︱網民反應兩極

有網民對新人表示祝賀，「有夫妻相」、「感情不分年齡」，也有網民覺得男方只是貪錢：「阿姨我不想努力了」、「目的太明顯了吧」、「成功少走20年彎路」、「「這下從房客變成了房東」、「你小子是我見過退伍，轉業最成功的一個」、「請幫我也介紹一個，87年單身」；亦有人質疑是否「騙流量」，男方回應指「路遙知馬力，日久見人心」。



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