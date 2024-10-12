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台灣親子遊｜台北親子遊4日3夜行程懶人包　一家四口玩盡免費遊樂設施【附行程表】

親子好去處

撰文： 李惠儀

發布時間： 9 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台北真的很適合親子遊，有很多好去處！

【親子旅遊/台灣親子遊/台北親子遊/台北行程懶人包/台北親子好去處】台灣是親子遊的不二之選，因為跟香港距離近，尤其適合帶1至6歲幼兒同行，TOPick靚媽小編月前一家四口飛到台北旅行，玩盡當地免費遊樂設施，發現驚喜連連，就算免費也誠意十足，小朋友玩到樂而忘返；除此之外，小編在4日3夜行程中，亦發掘了不少台北親子好去處，更為大家整理好行程懶人包！

小編相隔6年再到台北，今次同行有5歲女兒和2歲兒子，因此第一日落機行程以輕鬆為主，大約下午1時抵達台北，就直接乘搭的士到位於士林區的酒店，台北依然充滿人情味，的士大哥表現友善，還跟我們大談育兒經，為我們今趟旅程率先帶來美好回憶！

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今次小編會為大家分享多個台北親子好去處，首先介紹免費遊樂設施。

台北免費遊樂設施1｜美崙公園

位於台北士林區的美崙公園免費開放，裡面有一隻巨型不二良鼠，是美崙公園的專屬地標。而場內則充滿太空感，台北市政府特意於2021年10月，在此打造一個「宇宙探索遊戲場」，裡面的「流星投籃機」、「引力旋轉盤」等設施，讓小朋友在暢遊時，都能有漫遊宇宙的感覺，同時兼具攀爬探索及挑戰性。

旁邊又有一大片青綠草地可以讓小朋友盡情奔跑，玩完之後一家人還可以在公園散步賞花，非常寫意！附近景點還有兒童新樂園、士林科教館及台北市立天文館，玩一整天也不怕悶呢！

  • 地址：台北市士林區美崙街152巷16號  
  • 費用：免費   
  • 開放時間：全日開放

 

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免費遊樂設施2｜積木共和國

乘搭輕軌到淡水漁人碼頭，這裡有很多親子設施，漁人碼頭有一座建築叫「麗寶漁人碼頭廣場」，雖然廣場地下有點荒廢，但上到三樓，有「積木共和國」，隸屬於新北市立淡水古蹟博物館的常態展覽，也是淡水超有名的免費景點、小孩天堂！

除了靜態的展覽區以外，還有各式大小的DIY體驗空間，像是3萬顆的積木池、積木教具體驗區，學齡前幼兒或是小學孩童，都可在此可以盡情玩耍、搬運、組合積木，重點是人潮不多，完全不擁擠！當日我們約兩點到場，碰巧這個時間有職員向在場小朋友說故事呢！

  • 地址：新北市淡水區觀海路91號3樓
  • 費用：免費   
  • 開放時間：11:00-17:00(週一公休)

 

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免費遊樂設施3｜幾米溜溜帽遊樂場

玩完積木共和國，沿住漁人碼頭的大橋來到「幾米溜溜帽遊樂場」，這個小小的戶外遊樂場很有特色，幾米迷一定要來朝聖，遊樂場是由丹麥專門設計戶外兒童設施的MONSTRUM團隊所打造，延伸幾米繪本《閉上眼睛一下下》主題內容，繽紛的色彩加上好玩的溜滑梯、彈跳床等，讓小朋友樂而忘返。

  • 地址: 新北市淡水區觀海路 (漁人碼頭內)
  • 開放時間:全日開放

 

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介紹3個免費遊樂設施供大家參考外，今次小編也有帶小朋友前往其他親子去好處！

親子好去處1｜幾米遊園車

淡水「幾米溜溜帽遊樂場」一旁就是「幾米遊園車」，小朋友在這裡可以享受駕駛樂，有不同的車子類型，但價錢都很便宜，有些一程30元台幣/1人，大概一次可玩10分鐘，有些就50元台幣/1人，可連續駕駛半小時，之後還可以去去淡水老街吃地道美食呢！

  • 地址: 新北市淡水區觀海路 (漁人碼頭內)

 

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親子好去處2｜臺北市動物園

來到台北，當然要帶小朋友到臺北市動物園，這裡有很多可愛動物，包括貓熊、企鵝、石虎等，小朋友看得很開心！

而且入場費便宜，門票100元、半票50元，不過大家要留意，營業時間是09:00至17:00，16:00就停止入園了！亦很推薦到附近貓空纜車一日遊，不過今次小編一家遇上台灣地震，所以臨時取消坐貓空纜車。

  • 地址：文山區新光路二段30號
  • 開放時間：09:00-17:00

 

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親子好去處3｜甲蟲秘境親子餐廳(芝山店)

離開動物園之後，就去了士林區一間甲蟲主題親子餐廳食飯，因為女兒喜歡甲蟲！甲蟲秘境將整體空間營造出一種森林的環境，讓孩子盡情玩樂、啟發想像、揮灑創意並探索知識，由探索中玩樂，是一個寓教於樂的親子友善餐廳，門口上方就有一隻巨大的大鍬形蟲，在店裡也可以看到真實的！

雖然餐廳地方不大，但我們是平日去，基本上包場，兩個小朋友玩足兩小時也不捨得走；不要以為親子餐廳的東西味道一般，這裡的食物令人驚喜，除了有大人火鍋餐，甲蟲鬆餅更是驚喜之作，有不同口味，裡面可以加麻糬，不過小編覺得原味最好味。

  • 地址：台北市士林區克強路28號1樓
  • 開放時間：11:00-21:00

 

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台北親子遊｜4日3夜行程表如下：

Day 1Day 2Day 3Day 4
1315：抵達台灣過關+唱錢1000：酒店附近早餐1045：早餐+出發到淡水1000：早餐+再去美崙公園玩
1430：劍潭站酒店check in+小休一會1200：臺北市動物園1300：淡水漁人碼頭酒店餐廳午餐1145：出發到機場回港
1530：酒店附近餐廳打邊爐1800：甲蟲親子餐廳1400：積木共和國 
1700：美崙公園（酒店5分鐘的士到達） 1500：幾米溜溜帽遊樂場+幾米遊園車 
1815：公園步行至士林夜市逛街+買食物回酒店食 1700：淡水老街 
  1930：酒店附近餐廳打邊爐 

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