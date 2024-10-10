  • 27°C
香港時間：20241010日 (四) 21:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孩子經常「用口呼吸」？　醫生揭「3疾病」要留心

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

不少孩子經常張嘴呼吸，台灣有醫生表示，小孩會用口呼吸，可能與感冒鼻塞或習慣，以及扁桃腺或腺樣體過度肥大有關，提醒家長切勿忽視。

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

黃榆鈞醫生在facebook黃黃醫師寶貝牙發貼，稱小孩子形成用口呼吸的原因，一般常見鼻塞是過敏體質，最常見的原因是季節性過敏或塵蟎、寵物等過敏原可能導致孩子的鼻腔阻塞。

而普通感冒則會引起鼻腔充血和阻塞，使孩子暫時性地用嘴呼吸，容易感冒的孩子可能從暫時性的狀態演變成一個長久的不良習慣。
另外，孩子用口呼吸，是鼻科疾病引發的鼻塞：

  • 鼻息肉：通常與慢性鼻竇炎有關，雙側生長的肉芽腫過大導致鼻塞。
  • 下鼻甲肥大：通常與各種鼻炎有關，由下鼻甲黏膜發炎腫脹或鼻甲骨頭過大導致肥大，使鼻孔通道變得狹窄。
  • 鼻中隔彎曲：鼻中隔軟骨或硬骨有彎曲的現象，進而影響鼻腔的通氣，單邊的鼻孔過小，導致孩子習慣性地用嘴呼吸。

扁桃腺或腺樣體肥大

扁桃腺或腺樣體過度肥大阻塞上呼吸道，使孩子不得不用嘴巴來呼吸，更可能導致 #睡眠呼吸中止症 ，這往往也是長期過敏後連帶發生的狀況！

兒童健康

最高瀏覽

工人姐姐︱印傭突然家中產子驚人影片瘋傳　僱主不能解僱後續咁處理
工人姐姐︱印傭突然家中產子驚人影片瘋傳　僱主不能解僱後續咁處理
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
航空糾紛｜2女子著露臍裝上機拒穿外套　遭空少趕落機兼無退款
航空糾紛｜2女子著露臍裝上機拒穿外套　遭空少趕落機兼無退款
一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學　全港一條龍中小學名單
猝死危機︱日本男主播三上大樹猝逝終年38歲　09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響
猝死危機︱日本男主播三上大樹猝逝終年38歲　09年起專職體育新聞 採訪巴黎奧運成絕響