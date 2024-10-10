孩子經常「用口呼吸」？　醫生揭「3疾病」要留心

不少孩子經常張嘴呼吸，台灣有醫生表示，小孩會用口呼吸，可能與感冒鼻塞或習慣，以及扁桃腺或腺樣體過度肥大有關，提醒家長切勿忽視。

黃榆鈞醫生在facebook黃黃醫師寶貝牙發貼，稱小孩子形成用口呼吸的原因，一般常見鼻塞是過敏體質，最常見的原因是季節性過敏或塵蟎、寵物等過敏原可能導致孩子的鼻腔阻塞。

而普通感冒則會引起鼻腔充血和阻塞，使孩子暫時性地用嘴呼吸，容易感冒的孩子可能從暫時性的狀態演變成一個長久的不良習慣。

另外，孩子用口呼吸，是鼻科疾病引發的鼻塞：

鼻息肉：通常與慢性鼻竇炎有關，雙側生長的肉芽腫過大導致鼻塞。

下鼻甲肥大：通常與各種鼻炎有關，由下鼻甲黏膜發炎腫脹或鼻甲骨頭過大導致肥大，使鼻孔通道變得狹窄。

鼻中隔彎曲：鼻中隔軟骨或硬骨有彎曲的現象，進而影響鼻腔的通氣，單邊的鼻孔過小，導致孩子習慣性地用嘴呼吸。

扁桃腺或腺樣體肥大

扁桃腺或腺樣體過度肥大阻塞上呼吸道，使孩子不得不用嘴巴來呼吸，更可能導致 #睡眠呼吸中止症 ，這往往也是長期過敏後連帶發生的狀況！