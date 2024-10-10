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醫療事故｜佘達明：據了解病人吞嚥無問題　疑貪快用鼻胃喉灌藥水

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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(資料圖片)

接二連三發生插錯鼻胃喉事故，老人科專科醫生佘達明表示，據了解今次患者並無吞嚥問題，不一定要插鼻胃喉才可照腸鏡，不排除涉事醫護團隊因貪快，希望病人加快服用洗腸的藥水。至於檢查X光的工作上，多名醫生均表示，檢查鼻胃喉屬簡單工序，如實習醫生缺乏把握，應向資深醫生或護士求助，亦認為院方應加強培訓。 

今次事件的患者，是因進行照腸鏡程序入院。老人科醫生佘達明表示，向院方了解過病人並無吞嚥問題。他指，洗腸不一定需要使用鼻胃喉，他會選擇於肛門進行洗腸，雖然潔淨程度沒有鼻胃喉般高，但做法安全。

鼻胃喉放置測試中，一般需進行聽診、以及PH值測試程序。今次再發生多重程序失效，佘達明指，放置鼻胃喉時，憑觸感應可感覺到是否放錯位置，當位置錯誤，病人立刻會感覺到不適。需要動用到X光時已應格外謹慎。

當局多次均稱，實習醫生檢查X光是經驗不足。放射科專科醫生方俊仁表示，鼻胃喉X光屬簡單工序，即使是實習醫生應懂得看9成半以上的X光片，由於鼻胃喉X光需逐次檢查，即使以人工智能檢查的風險可能更高。建議實習醫生有懷疑，除了醫生外亦可求助資深護士。

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，雖然大部分X光片容易判斷，不過亦有小部分個案有灰色地帶。他表示，事件屢次發生顯示需加強培訓。他強調，實習醫生受監督不代表不可以獨立工作，重要的是上級按實習醫生的能力，判斷他是否適合進行工序。

病人政策連線主席林志釉表示，公立醫院短期內發生同類事件不能接受，難以令病人放心。院方指醫院是團隊工作，但當出現問題就指屬個別醫生判斷問題，並不公平。他指，接連發生事故反映實習醫生出錯機會較大，醫院不應再交由實習醫生作出相關專業判斷。

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記者：陳展棋

 



 

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