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大學收生｜港大收1200非本地新生達4成上限　內地生佔半、歐美申請減

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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港大今年取錄逾1200名非本地本科生，按年急升逾3成，佔本地學額4成。（曾耀輝攝）

政府本學年起放寬8大招收非本地生限額，由2成倍增至4成。香港大學最新披露今年取錄逾1,200名非本地本科生，按年急升逾3成，已佔本地學額4成。校方承認歐美學生申請減少，目前內地生佔非本地生一半，強調不會放棄繼續招收更多海外學生。

人數急升逾3成　內地生佔半

目前只有嶺南大學曾對外披露「已填滿」4成限額，港大上月曾稱全校非本地本科生人數佔限額逾3成，並將循序漸進達至40%目標。港大管理層昨（10日）率多名非本地生見傳媒，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，截至本月初，港大今年已招收逾1,200名非本地本科生，佔約3,000個本地生學額的4成。

嚴志堅指，港大最近每年平均接獲逾2萬名非本地申請入讀本科課程，去年只招收約900名非本地本科生，因應限額放寬，今年相關收生即急升逾3成。他說過往主要受到大學內部資源限制收生人數，故「暫時看不到（將來）再好大增長」。

嚴志堅續指，港大取錄的非本地生當中，內地生與海外學生各佔一半，海外學生來自約60個國家地區，包括歐美、非洲、東南亞及「一帶一路」地區等，但當中來自歐美的學生申請有減少。他說，地緣政治對收生有一定影響，不時聽到學生家長表示擔心畢業後能否找到工作，但很少聽聞家長對國安法實施表達憂慮。

歐美申請減　冀收更多海外生

對於日前有本港大學校長在公開論壇形容本港院校「主要問題」是外來學生以內地生為主；嚴志堅說不會視之為「問題」，但形容「全港大學都遇到同一個問題」，就是大部分學生來源都是內地，而本港要跟其他國際名牌大學競爭，惟大部分美國學生會選擇留在當地升學，部分學生「連香港同東京都分唔到」，故本港院校招海外學生「一定比內地招生難」。

嚴志堅又形容內地生「好有興趣」入讀港大，港大對內地生設下的成績要求，已高於其他地區學生，坦言跟港大「擇優而錄」原則「有小小矛盾」，港大將繼續盡量平衡內地及海外學生的人數。

至於港大經管學院上學年證實揪出逾30名內地生學歷造假。港大副校長（教學）何立仁稱，校方已有團隊專門檢視學生學歷，未透露本學年發現的「假學歷」數字；嚴志堅說，暫未有學生因為假學歷而被革除學籍。

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記者：馮琪雅

香港大學 來港升學 大學

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