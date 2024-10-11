宿位不足｜港大研與私人發展商合作　酒店住宅變學生宿舍

▲ 港大學生事務長謝樹基表示，港大本學年達到「100%保證」接納所有本科新生的入住宿舍申請，形容是非常難達到。（曾耀輝攝）

今年有本港大學破格購入整幢酒店、變成大學學生宿舍。香港大學學生事務長謝樹基昨（10日）透露，大學一直有留意學生宿舍不足問題，不排除與私人發展商合作將酒店或住宅變作學生宿舍。

港府近年推動「留學香港」品牌，昨有傳媒引述消息指，下周三（16日）發布新一份施政報告擬將香港打造成「留學香港」品牌，吸引海內外學生來港升學，包括以獎學金形式鼓勵更多包括來自東盟及「一帶一路」的學生及人才，來港升學後長遠留港工作，以增加本港人才庫。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨表示，港大支持政府將香港發展為國際高等教育樞紐，惟本港大學面對最大限制是為學生「搵宿舍」。

謝樹基說，港大一直有留意宿舍不足的問題，除了跟政府商量、爭取建宿舍外，港大亦會「兩條腿跑」，不排除跟私人發展商構思將酒店或住宅變成學生宿舍。此外，他說港大本學年達到「100%保證」接納所有本科新生的入住宿舍申請，形容是非常難達到。

另外，港大已於去年推出住宿舍配對安排，配對本地及非本地生入住同一房間。謝樹基引述跟進問卷及訪談結果，稱有學生關注要常講英文，或以對方語言溝通，對此感到「疲倦」，加上出現生活習慣不同的挑戰等，同時獲部分學生欣賞，稱可豐富語言、溝通能力，並認識室友的飲食和娛樂文化等。

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記者：馮琪雅