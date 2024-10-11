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綠色走塑丨逾9成半零售酒店已走塑　減即棄膠容器

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發布時間： 2 小時前

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問月酒店前堂部經理高嘉輝表示，浴室轉用補充裝沐浴用品後，減少 產生好多即棄膠樽。

第一階段管制即棄塑膠產品實施5個多月，除了餐廳外賣餐具走塑，逾9成半的零售及酒店業已符合新法例要求。有酒店已將房間即棄膠樽裝水轉為可重用玻璃樽， 膠柄牙刷和膠浴帽分別轉為竹柄牙刷及紙質浴帽，雖然每件成本有所上升，但旅客相當受落，普遍習慣轉用替代用品。

本港4月22日起，實施首階段走塑，餐廳堂 食及外賣已禁止使用及派發即棄膠餐具，經過逾5個月適應，連鎖食肆逾8成顧客選擇不要外賣餐具，更有3成餐廳無再提供任何外賣餐具。

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疫情已轉用木餐具 沐浴用品轉補充裝

其實首階段走塑還涵蓋酒店業，禁止在房間 提供若干即棄塑膠產品包括牙刷、牙膏、指甲銼、剃刀、小樽裝衛浴用品、膠樽水等。

酒店業界在實施走塑初期已陸續轉用非塑膠替代品。美麗華酒店系列、位於銅鑼灣的「問月酒店」，是有87個客房和2間套房的精品酒店。 前堂部經理高嘉輝表示，酒店一直支持環保，早在疫情2021年轉做檢疫酒店期間，考慮到衞生問題，當時房間送餐及餐廳堂食都轉用蔗渣餐盒及木餐具，並沿用至今，而疫情後堂食已轉回可重用餐具。而同集團的尖沙咀美麗華酒店，及集團旗下約10間餐廳，亦採用相同外賣走塑餐具，住客及食客普遍習慣。

高嘉輝指出，酒店早年已陸續走塑，2022 年底開始取消用「細細枝」的即棄膠樽衛浴用品，轉為可重用的大枝補充裝，包括沐浴露、洗 頭水、護髮素、潤膚露等，「以前房務員收拾房 間，牙刷未必每日換新，但用剩半枝的小樽裝沐 浴露都會補新的給你。其實就很浪費，好多時未必用得晒就丟掉，如今用補充裝就減少產生好多 即棄膠樽。」

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住客讚竹柄牙刷特別 不再提供剃刀

至今年4月實施首階段走塑，他指酒店重點 將牙刷柄及梳子轉為竹製品，棉花棒柄改為紙造，較為棘手是膠浴帽和塑膠包裝牙膏，需轉為 防水的紙質浴帽及鋁管牙膏，而生產商定制的時 間亦較長；由於旅客通常自備剃刀，因此最後決 定不再提供，旅客有需要時會建議他們到附近便利店購買。他形容，香港酒店的走塑程度走在國際前沿。

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高嘉輝指，房間相關用品整體成本雖有所增加，不過住客使用即棄用品的用量已有所減少。

他又指，海外旅客普遍環保意識較強，疫情期間雖然採用即棄餐具，「他們一個一個洗乾 淨，當然疫情時不可以重用，但客人洗乾淨放在袋裡，有很好的環保意識。」

問月酒店在2022年底已將膠樽裝水轉為可重用玻璃樽，2023年中亦全面停用塑膠遮袋。另外，房間的垃圾桶亦分開回收旅客購買的飲品膠樽和玻璃樽，每星期回收約22公斤膠樽；玻璃樽和紙則每星期回收130公斤及225公斤。

高嘉輝坦言，就算推行第二階段走塑，相信 酒店基本上已符合走塑要求。

特約記者

綠色走塑丨領展推餐廳租借餐具服務 率先全面停用雨傘袋

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