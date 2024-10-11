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綠色走塑丨領展推餐廳租借餐具服務　率先全面停用雨傘袋

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發布時間： 2 小時前

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部分領展商場設有入樽機，回收清潔膠樽。（領展提供）

首階段走塑還包括零售業，不少商場都帶頭推動旗下商戶實施走塑。領展表示，商戶已在6個月適應期內清理受規管的塑膠產品存貨，同時為部分餐廳提供重用餐具租借服務，減少即棄餐具，又研究提供外賣折扣減少顧客浪費食物。

首階段走塑還包括商戶停止售賣及提供雨傘袋、膠柄棉花棒、膠牙籤、螢光棒、膠柄氣球棒、充氣打氣棒等。

商戶6個月內清理存貨  入樽機增至50部

領展香港物業及停車場管理董事總經理黎漢明表示，領展在條例實施前，曾在樂富廣場、黃大仙中心及 禾輋廣場舉行商戶茶聚及工作坊，就如何減少廢物及符合新法例要求進行交流；商戶均清楚條例，及已安排好替代用品，可在6個月適應期內清存貨。

領展可持續發展及風險管治董事總經理關凱臨亦指出，為進一步響應走塑，除了餐廳不再提供外賣膠餐具，領展今年與一間初創企業合作，正計劃為領展商場 的8間餐廳提供重用餐具租借服務，從源頭減少即棄餐具；而且領展亦正研究為顧客提供減少浪費食物的外賣折扣服務等，進一步推動走塑文化。

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試行回收包裝膠膜  增設商户回收中心

為加大商場回收，去年度領展商場已安裝的入樽機 數量，由前一年39部增加至現時50部，全年共回收超過 1,550萬個膠樽，相當於每部入樽機平均每日回收800多個膠樽。另外，領展去年與NGO綠領同盟合作，試行 回收低密度聚乙烯（LDPE），即是廣泛用於包裝的透 明軟性塑膠薄膜；去年底至今年初在禾輋廣場試行3個月，共回收超過460公斤LDPE。

支持走塑，領展於2022年2月在旗下75個商場率 先推行「拜拜遮袋」環保行動，是全港首個商場營運集團全面停用雨傘袋。

關凱臨指，領展商場已經與商戶合作，開展廚餘、 塑膠、金屬、混合紙╱紙板及玻璃的回收計劃，並繼續在商場增設商戶資源回收中心，協助商戶進一步提升各項減廢措施。

特約記者

綠色走塑丨逾9成半零售酒店已走塑 減即棄膠容器

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