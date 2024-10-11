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遺產界KOL丨梅啟明發誓冇對唔住梅媽及阿梅　自稱頂天立地：貪錢就唔係我！

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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梅啟明與泰籍女友查頌美（May May）現身中環見傳媒。（TVB娛樂新聞台截圖）

【梅啟明 / 梅艷芳 / 王鎮泉】被諷為「遺產界KOL」的梅啟明，在昨日（10月10日）已故天后梅艷芳61歲生忌的日子帶住泰籍女友查頌美（May May）現身中環大會堂外見傳媒，宣布準備與May May註冊結婚及大排筵席，希望梅媽出席婚宴。

同時，梅啟明更指控姪仔梅柏麟「軟禁」梅媽覃美金，早前曾報案，但證據不足不獲理會，因忘公開召喚梅媽現身，為他再婚的籌備婚宴、擇日等「揸主意」，梅啟明與Maymay更齊表示要令梅媽開開心心。

梅啟明結婚丨梅媽斥梅啟明趁梅艷芳生忌搞事　覃美金表明不會代兒子婚宴找數

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梅啟明結婚丨梅啟明自稱從不貪錢

至於一直以被貪錢，梅啟明在傳媒面前舉起三隻手指發誓，不過梅啟明發誓手勢卻是「OK手勢」，被在場TVB主播王鎮泉（泉叔）當場指出錯誤。後來梅啟明做出正確發誓手勢後，更同時舉起雙手發誓表示自己從來沒有做出對不起梅媽的事，然後又指自己在阿梅最紅時離開她身邊，稱：「如果係貪錢，就一直喺阿梅身邊。」

梅啟明更稱：「貪錢就唔係我！」同時又自言：「我幾時都係頂天立地。」當被問：「如果你有半句唔屬實嘅話，你會有咩懲罰」，他堅定地說：「天收」。

梅啟明稱：「貪錢就唔係我！」（TVB娛樂新聞台截圖）

梅啟明結婚丨自信不犯重婚罪

另外，梅啟明第二任太太Joey指二人未辦理離婚手續，被問會不會犯重婚罪，梅啟明自信地稱：「唔會犯重婚罪」，但被問預計何時完成離婚程序，他卻回答：「好難講。」

至於May May向傳媒展示她與梅媽跳舞片段，稱去年探梅媽時，對方很開心有她照顧梅啟明。此外，May May表示自己不在乎被人指是小三，只在乎自己及男友，更讚梅啟明為人坦白率直。

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